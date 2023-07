L’étoile montante Trinity Rodman déclenche l’USWNT et loue la connexion avec Sophia Smith

SAN JOSE, Californie – L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Trinity Rodman, a salué la connexion qu’elle entretient avec sa coéquipière Sophia Smith pour avoir trouvé la percée critique lors d’une victoire amicale 2-0 contre le Pays de Galles, la dernière mise au point de l’USWNT avant la Coupe du monde.

Après une première mi-temps lente par les États-Unis, Rodman est entré dans le match à la mi-temps à la place d’Alex Morgan et a marqué les deux buts.

Elle a reçu des instructions spécifiques du manager américain Vlatko Andonovski pour augmenter le niveau d’énergie de l’équipe, et elle l’a fait et plus encore.

« Je pense que Trinity est arrivée et avait une tâche à accomplir », a-t-il déclaré. « Elle était l’une des joueuses qui sont entrées mais avait pour tâche d’augmenter le rythme et d’augmenter un peu le tempo et nous avons vu que cela a radicalement changé. »

Rodman a d’abord été déployé en tant qu’attaquant central, mais a parfois changé de position avec Smith. Le lien entre les deux était évident alors que Rodman a marqué deux buts, dont le premier a été mis en place par Smith.

« Je pense que Sophia a fait un très bon travail de reconnaissance », a déclaré Rodman. « Nous avons changé, et j’ai fini par sortir largement, et elle était au milieu, cela a ouvert beaucoup d’espace. Elle les étirait, je m’ouvrais. Encore une fois, il y avait cet espace pour qu’elle puisse courir derrière, moi pour courir derrière et ensuite nous avons eu cette connexion à partir de là. »

Andonovski a déclaré qu’il encourageait ses attaquants à changer de position à la volée

« Cela rend les choses un peu plus imprévisibles et à cause de leur façon de jouer, ils jouent aussi beaucoup par instinct », a-t-il déclaré. « Ils comprennent le jeu et utilisent leur instinct pour se retrouver dans le jeu. Ils ont la liberté de passer d’une position à une autre. »

Les instincts de Rodman se sont manifestés à la 87e minute, lorsqu’elle a marqué avec une finition puissante pour clôturer le match, et a d’abord pensé que le but ne compterait pas.

« Eh bien, je n’ai rien entendu, alors j’ai honnêtement pensé qu’ils avaient sifflé une faute », a-t-elle déclaré. « Mais je me suis dit: » Je vais le finir de toute façon. et évidemment enroulé autour du défenseur, et c’était plutôt parfait, donc j’en suis vraiment content. »

Les buts de Rodman ont contribué à mettre en valeur une performance d’équipe parfois inégale pour les États-Unis, en particulier dans le tiers offensif où il s’est heurté à une défense galloise organisée et disciplinée. Mais Andonovski a déclaré qu’il se sentait positif quant à l’état de son équipe.

« Nous sommes très confiants quant à l’endroit où nous en sommes actuellement », a-t-il déclaré. « Nous pouvons voir à quoi ressemblera le produit et quand cela se produira, il aura l’air bien. »