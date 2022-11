L’étoile montante et le vétéran Tory disent qu’ils ne se relèveront pas au milieu de la chute des sondages

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La ministre du nivellement Dehenna Davison, considérée comme une étoile montante du parti conservateur, s’est jointe à un conservateur vétéran pour annoncer qu’elle se retirerait aux prochaines élections.

Mme Davison, qui est devenue la première députée conservatrice de Bishop Auckland en 2019, est la dernière d’un flot constant de conservateurs à détailler leurs plans de sortie au milieu d’une crise électorale.

L’annonce du joueur de 29 ans est intervenue peu de temps après que Sir Gary Streeter a déclaré qu’il ne se représenterait plus dans la circonscription du sud-ouest du Devon qu’il occupe confortablement depuis sa conception en 1997.

Elle est une figure éminente du soi-disant mur rouge des anciens bastions travaillistes que Boris Johnson a réussi à capturer pour les conservateurs lors des dernières élections générales.

Dans un communiqué, Mme Davison a déclaré: «Pendant toute ma vie d’adulte, j’ai consacré la grande majorité de mon temps à la politique et à aider à améliorer la vie des gens.

« Mais, pour être franc, cela signifie que je n’ai rien eu de tel qu’une vie normale pour une vingtaine d’années.

“Je serai toujours honoré d’avoir eu l’opportunité de servir en tant que député. Mais maintenant, le moment est venu pour moi de consacrer plus d’attention à la vie en dehors de la politique – principalement à ma famille et à les soutenir comme ils m’ont aidé à me soutenir.

“C’est pourquoi je ne me présenterai pas aux prochaines élections générales.”

Introduite au gouvernement par Liz Truss, Mme Davison a été maintenue dans le rôle sous Rishi Sunak lorsqu’il a pris ses fonctions de Premier ministre et ses perspectives au sein du parti semblaient élevées.

Mais devenir le huitième député conservateur à indiquer qu’il ne se représentera pas effraiera davantage le parti car il est loin derrière les travaillistes dans les sondages d’opinion.

Mme Davison a remporté l’évêque Auckland avec une majorité de 7 962 en 2019, bien que la circonscription ait toujours voté travailliste depuis 1935.

Sir Gary, l’ancien secrétaire au développement international de l’ombre dont l’annonce sur Twitter est intervenue un peu plus tôt, a déclaré qu’il pensait que le Premier ministre “se remettrait fortement des défis récents”.

Mais il a déclaré qu’un remplaçant local dans la circonscription doit être sélectionné “pour nous donner les meilleures chances d’occuper ce siège”, laissant entrevoir quelques doutes.

Dehenna Davison (Victoria Jones/PA) (fil de sonorisation)

Lors des élections générales de 2019, Sir Gary a remporté le siège par 21 430 voix sur le parti travailliste, deuxième.

“Ce fut un honneur et un privilège de représenter cette circonscription pendant plus de 30 ans, mais le moment est venu pour moi de prendre du recul et de laisser une personne plus jeune prendre le relais”, a déclaré l’homme de 67 ans.

« J’espère vivement qu’un candidat local sera choisi pour nous donner les meilleures chances d’occuper ce siège.

“Je suis convaincu que sous la direction de Rishi Sunak, notre pays se remettra fortement des défis récents.”

Les hauts conservateurs, dont Chloe Smith et William Wragg, ont également annoncé cette semaine qu’ils ne se présenteraient pas aux élections.

Le parti se prépare à un exode croissant alors que les sondages d’opinion suggèrent que les conservateurs sont confrontés à un défi tout-puissant pour retrouver leur popularité.