L’étoile montante du cyclisme américain Magnus White décède dans un accident d’entraînement à l’âge de 17 ans

Magnus White, membre de l’équipe nationale masculine junior des États-Unis, est décédé à l’âge de 17 ans après avoir été heurté par une voiture alors qu’il s’entraînait chez lui à Boulder, dans le Colorado, a annoncé dimanche USA Cycling.

White était concentré sur ses derniers préparatifs avant de partir pour Glasgow en Écosse pour participer aux Championnats du monde juniors masculins de vélo de montagne de cross-country le 10 août.

« Il était une étoile montante sur la scène du cyclisme hors route et sa passion pour le cyclisme était évidente à travers ses courses et sa camaraderie avec ses coéquipiers et la communauté locale », a déclaré USA Cycling dans un communiqué.

« Nous roulons pour Magnus. »

White a remporté les Championnats nationaux de cyclocross juniors 17-18 ans 2021, qu’il a qualifiés de « moment charnière » qui lui a offert des opportunités de courir en Europe.

Il a ensuite concouru avec l’équipe nationale américaine de cyclisme pour une saison complète de courses européennes de cyclocross et a clôturé l’année au Championnat du monde de cyclocross UCI 2022 en Arkansas.

Il a représenté les États-Unis à d’autres championnats du monde de cyclocross en janvier de cette année à Hoogerheide, et cet été, il a obtenu une place dans l’équipe des championnats du monde de vélo de montagne.

White a commencé à courir au niveau national à l’âge de 10 ans et a remercié son père de l’avoir initié au sport.

« Quand je grandissais, mon père m’a vraiment fait découvrir le cyclisme parce qu’il courait sur route, puis j’ai découvert mon équipe locale (Boulder Junior Cycling), qui a de très bons entraîneurs qui m’ont amené là où je suis aujourd’hui », a déclaré White dans son profil sur le site Web de USA Cycling.

