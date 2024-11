L’étoile montante de la F1, Franco Colapinto, a déjà été comparé à Messi, mais le battage médiatique durera-t-il ?

La célébrité en Argentine est un phénomène culturel unique, en particulier pour les athlètes professionnels du pays. Dans un pays où le sport fait l’objet de débats aussi passionnés que la politique et les affaires mondiales, il est plus probable que l’un d’eux soit polarisant plutôt que universellement admiré.

C’est pourquoi l’histoire de la star montante de la Formule 1, Franco Colapinto, est unique.

L’Argentin de 21 ans a remplacé le pilote américain de Williams, Logan Sargeant, en août. Depuis lors, Colapinto a connu un tourbillon constant en tant que l’un des nouveaux venus les plus populaires de la F1. Son meilleur résultat a été une huitième place au Grand Prix d’Azerbaïdjan en septembre. Il a été le premier Sud-Américain de l’histoire de la F1 à terminer dans le top 12 lors de ses trois premières courses.

Mais même un observateur occasionnel de la F1 sait que Colapinto est encore à plusieurs kilomètres de percer dans son aristocratie.

En Argentine, cela n’a pas d’importance. Colapinto arbore le drapeau argentin dans l’une des arènes sportives les plus visibles du monde. Il a captivé la nation en quelques mois. Sa personnalité jeune et son accessibilité en tant que personnalité publique recherchée l’ont fait aimer de ses compatriotes, qui n’apprécient pas toujours leurs idoles.

Diego Maradona et Lionel Messi sont tous deux des rois du football argentin, mais ont emprunté des chemins très différents vers la royauté. Maradona était un diamant brut, déterré dans le modeste quartier de Villa Fiorito à Buenos Aires. Champion du peuple dès son plus jeune âge, Maradona, impétueux et franc, passera du statut de phénomène à divinité en Argentine après avoir mené son équipe nationale à la gloire lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique.



Maradona a mené l’Argentine à un trophée de la Coupe du monde en 1986. (Archivo El Grafico, Getty Images)

Messi, quant à lui, a été découvert sur les terrains en terre battue de Rosario, à 300 km de la capitale Buenos Aires, alors qu’il était préadolescent avec le club local Newell’s Old Boys. Il a été rapidement repéré par un agent qui a mis en relation la famille de Messi avec les décideurs du principal club espagnol de Barcelone. À 13 ans, Messi a quitté Rosario pour l’Europe, inscrivant sa propre histoire dans les annales du football mondial alors qu’il était loin de chez lui.

Comme Colapinto, qui a quitté l’Argentine pour l’Italie à 14 ans pour poursuivre sa carrière de coureur automobile, les années de formation de Messi se sont déroulées à des milliers de kilomètres de son pays natal. Malgré le talent surnaturel de Messi, il entretenait une relation distante avec le public argentin. Il est devenu un paria, qualifié d’étranger après avoir perdu quatre finales majeures avec l’équipe nationale. La presse était le principal ennemi de Messi. Il a été ostracisé avant d’être idolâtré.

Aujourd’hui, Messi est vénéré comme une légende résiliente après avoir mené l’Argentine au titre de la Coupe du monde il y a deux ans et aux trophées consécutifs de la Copa America en 2021 et 2024. Sa transformation est désormais une étude de cas sur la façon dont les Argentins mesurent le succès dans le sport. Ce n’est cependant pas un avertissement pour Colapinto.

Dans un pays fou de football comme l’Argentine (et dans toute l’Amérique du Sud), la F1 est un sport de niche. C’est luxueux et pratiquement inaccessible – l’opposé culturel du football.

L’ascension de Colapinto a également coïncidé avec l’un des plus grands moments du football argentin. Auparavant vilipendés comme sous-performants, Messi et ses coéquipiers ont atteint un nouveau niveau de célébrité. Ce sont des chouchous des médias sociaux et de la culture populaire. Autrefois des cibles faciles pour les critiques, les joueurs des équipes nationales sont désormais régulièrement célébrés et défendus par la presse. Leur succès a uni le pays et a adouci un environnement médiatique notoirement toxique.



(Peter Fox, Getty Images)

Le timing a été idéal pour Colapinto. La presse argentine l’a déjà qualifié de génie et de talent générationnel – des applaudissements qui ont été réservés chez eux à Maradona, Messi, l’ancienne star du tennis Gabriela Sabatini et la légende de la NBA Emanuel Ginobili. Les experts ont déclaré avec audace que Colapinto était le prochain Ayrton Senna.

Le regretté Senna, une icône de la F1, siège à juste titre aux côtés des plus grands footballeurs brésiliens, dont Pelé, Zico et Ronaldo. En revanche, le battage médiatique autour de Colapinto s’est tellement intensifié que, dans certains cercles médiatiques, il a été comparé à Messi.

« Je ne pense pas être à la hauteur de Leo Messi », a récemment Colapinto a déclaré au podcast Fast and the Curious. « Il est à un autre niveau et je ne peux pas croire que les gens me comparent à Leo. Je me dis ‘Qu’est-ce qui ne va pas chez toi ?’.

Le chroniqueur de Diario Olé, Diego Macias, a décrit Colapinto comme « le combo idéal ».

« Il y a une certaine ambiance chez lui, il est plein d’esprit et décontracté, et il pourrait donner des leçons de charisme et d’empathie à plus d’une poignée de personnes. Il n’a pas de plafond. Macias a écrit.

Il est certainement le rêve de tout spécialiste du marketing. Colapinto est un influenceur des médias sociaux qui a rapidement accumulé plus de 3 millions de followers sur Instagram. La piste des paparazzi qui le suit à travers le monde semble également s’agrandir. Naturellement, Colapinto est un fan de football. Il a récemment révélé qu’il soutenait le club de Buenos Aires, Boca Juniors.

Lors du Grand Prix d’Italie en septembre, débuts de Colapinto en F1, des hordes de fans brandissant les maillots de Boca et d’Argentine se sont présentés pour le soutenir. L’entraîneur de l’équipe nationale argentine, Lionel Scaloni, a déclaré aux journalistes le jour de la course qu’il regardait Colapinto concourir à Monza sur un écran partagé, parallèlement à un match de Premier League anglaise.

Emporté par l’excitation, Scaloni a déclaré qu’il était « très étrange » d’avoir été distrait par autre chose que le football.

« C’est excitant pour les Argentins d’avoir un pilote, et pour lui d’avoir fait les choses comme il l’a fait : la foule à Monza avec les drapeaux, les fans en délire… Je le félicite. Nous sommes fiers d’avoir un pilote de Formule 1 dans la catégorie reine », a déclaré Scaloni.

Bien qu’il ait préféré ne pas nommer ceux qui l’ont contacté, Colapinto a déclaré qu’il avait parlé à plusieurs joueurs actuels de l’équipe nationale argentine de son succès actuel. « C’est très important pour le pays, et ils profitent simplement du moment présent, et oui, c’est génial », a-t-il déclaré.

Cela a été une montée constante vers le courant dominant pour Colapinto.

Il n’y a pas un jour sans qu’il ne fasse partie de la couverture sportive quotidienne de l’Argentine. Il a obtenu des contrats de sponsoring auprès de sociétés basées en Argentine telles que YPF, un conglomérat pétrolier et gazier qui sponsorise également l’équipe nationale de football. Le DJ et producteur argentin Bizarrap a rejoint la société de logiciels Globant et la société de commerce électronique Mercado Libre pour fournir à Colapinto le soutien financier dont il avait besoin pour concourir en F1.

Colapinto est innocemment impétueux. Il a une belle apparence, est médiatique et a fait preuve de courage sur la piste. C’est la combinaison idéale dans le paysage sportif d’aujourd’hui, où les athlètes sont leur marque. Avant le Grand Prix de Mexico le week-end dernier, Colapinto a été présenté dans une publicité humoristique inspirée de la course pour Mercado Libre. Il a également fait la couverture de l’édition mexicaine du magazine Forbes à la veille de la course.

« La Formule 1 réalise maintenant à quel point ces fans latinos et argentins lui manquent, parce qu’ils ont été extrêmement fous », a déclaré Colapinto aux journalistes avant la course à Mexico. « En seulement quelques courses, ils sont devenus fous et le soutien qu’ils ont, honnêtement, je ne l’ai vu chez aucun autre pilote. C’est spécial et unique.

Même s’il n’a pas encore de baquet garanti en F1 pour la saison 2025, en Argentine, il est devenu tout aussi populaire que Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris et Charles Leclerc. En Amérique latine, Colapinto rejoint le pilote mexicain Sergio « Checo » Perez en tant que porteur de la riche histoire de la région avec la F1.

« Ce que beaucoup d’entre nous croyaient dans le passé, c’est qu’il était impossible pour un pilote argentin d’accéder à la Formule 1 », a déclaré Colapinto. « C’est formidable de voir autant de Latinos tous ensemble. Vous pouvez voir dans d’autres sports, il y a eu des bagarres entre les Brésiliens, les Mexicains et les Argentins, mais maintenant en Formule 1, dans le sport automobile, on dirait que tout le monde est ensemble et que tout le monde me soutient, comme les Brésiliens, les Mexicains et les Argentins.

En Argentine, presque tout ce qui est associé à la fureur autour de Colapinto est devenu viral sur les réseaux sociaux. Après avoir terminé 12ème au Mexique (devant Perez et Fernando Alonso), les caméras ont capturé le stand Ferrari en regardant les médias et la frénésie des fans qui le suivent désormais les dimanches de F1.

«Je t’aime, Franco !», a crié une femme. La légende de Diario Olé sur une photo de la scène disait : « L’équipe Ferrari essaie de comprendre la folie autour de Colapinto. »

La semaine dernière, un restaurant populaire de Buenos Aires a ajouté Colapinto à son menu. El Antojo (The Craving) est devenu connu pour avoir façonné sa milanesa, une escalope de bœuf panée qui est le plat national non officiel de l’Argentine, à l’effigie de célébrités. Messi et son coéquipier argentin Emiliano Martinez, ainsi que l’ancien ailier de l’équipe nationale Angel Di Maria, ont déjà été honorés dans le fil d’Ariane.

Colapinto n’est plus rentré chez lui depuis qu’il est passé d’amateur inconnu à héros culte en Argentine. Lorsqu’on lui a demandé comment il s’adaptait à sa nouvelle vie de mégastar, il a répondu en termes typiquement humbles.

« Ça fait beaucoup, et heureusement, je ne suis pas encore allé en Argentine, donc je ne sais pas comment ça se passe là-bas, mais d’après ce que j’entends, ça devient un peu fou », a-t-il déclaré. «J’aime le soutien que je reçois.»

Colapinto n’a encore rien gagné dans un sport défini par les pole positions, les vitesses de pointe et les championnats éternels. Son avenir en F1 est également incertain, car il n’a pas la garantie de rouler avec Williams la saison prochaine. Néanmoins, Colapinto surfe sur une vague d’attention en Argentine qui coexiste avec les acclamations de Messi.

L’Argentine possède la meilleure équipe nationale de football du monde, ce qui a conduit à une commémoration continue par la presse de ses récentes réalisations. D’un point de vue sportif, les choses sont aussi bonnes qu’elles ne l’ont jamais été.

Colapinto continuera-t-il à bénéficier de ces nouveaux éloges ou son étoile grandira-t-elle grâce à un mérite sportif constant ? Une chose est sûre : la soif de trophées de l’Argentine n’a d’égale que sa passion pour le prestige sportif.

Luke Smith a contribué à cette histoire.

(Photo du haut : Joe Portlock / Getty Images)