L’étoile montante Baaeed pourrait se rendre au QEII à Ascot le jour des champions | Nouvelles de course

L’étoile montante Baaeed pourrait affronter le tenant du titre The Revenant et Palace Pier parmi une liste stellaire d’artistes de haut niveau établis dans les Queen Elizabeth II Stakes lors de la Journée des champions britanniques Qipco à Ascot.

Le poulain Shadwell Estate invaincu de William Haggas, Baaeed, est l’une des 31 inscriptions – y compris l’héroïne à trois reprises du groupe 1 d’Andrew Balding, sans alcool, The Revenant de François-Henri Graffard et Palace Pier de John et Thady Gosden, dont la seule défaite à ce jour est survenue dans cette course la dernière année.

Le Group One QEII vaut plus d’un million de livres sterling, dans le cadre de la carte maîtresse d’Ascot le 16 octobre.

Il est mis en vedette par les Champion Stakes lui-même et comprend également les Qipco British Champions Fillies & Mares Stakes et les Qipco British Champions Sprint Stakes – deux autres courses de haut niveau – et la Group Two Qipco British Champions Long Distance Cup.

Les gagnants de la Classique d’Aidan O’Brien, Love, Mother Earth, Empress Joséphine et la basilique Saint-Marc – le cheval le mieux noté au monde – sont également rejoints dans le calcul du QEII par l’héroïne des Nassau Stakes Lady Bowthorpe et Snow Lantern, vainqueur des Falmouth Stakes de Newmarket.

Le vainqueur des 2000 Guinées de Jim Bolger et du St James’s Palace Stakes, Poetic Flare, est un autre concurrent.

Baaeed, également âgé de trois ans, n’a fait ses débuts qu’en juin mais a depuis remporté quatre victoires jusqu’au niveau du Groupe 3.

Haggas a déclaré: « Il dînera à la table du haut à partir de maintenant, et je pense que nous nous en tiendrons à un kilomètre.

« Il a mérité une entrée au QEII, et il est encourageant qu’il ait montré (dans les Thoroughbred Stakes) à Goodwood qu’il pouvait gérer un peu de terrain, parce que je n’étais pas sûr qu’il le ferait.

« Il continue de le faire, et les gens disent qu’il continue de courir de bons temps. C’est juste un bon cheval, je pense – et pour le moment tout se passe comme il faut. Il est sain, il est en bonne santé – et il est rapide. »

Palace Pier est quatre fois vainqueur du groupe 1, et son entraîneur conjoint John Gosden a déclaré: « Il a eu un trouble sanguin juste après le Queen Anne et a dû manquer les Sussex Stakes – mais tout va bien, il sera dans le Jacques le Marois à Deauville, et puis nous continuerons à partir de là.

« Le QEII est à nouveau une possibilité certaine. Mais il est également inscrit pour les Champion Stakes, et ce serait intéressant de le voir à un mile et quart.

« C’est encore loin, alors on verra. »

Graffard a déclaré à propos de The Revenant: « Le QEII est son objectif principal. Nous savons qu’il agit très bien sur un terrain meuble, et l’année dernière, cela a été un avantage pour lui.

« Il est de retour à l’entraînement après une pause estivale et est probablement plus un cheval d’automne qu’un cheval de printemps. »

O’Brien, qui a remporté le QEII pour la dernière fois en 2016 avec une autre pouliche brillante Minding, a déclaré à propos de Mother Earth, gagnante du Prix Rothschild du Groupe 1 : « (Ceci) sera la course que nous chercherons pour elle.

« Je pense qu’elle a rencontré Alcohol Free trois fois, et elle l’a battue deux fois dans le bon terrain, l’autre pouliche gagnant à Ascot dans le sol mou. »

Saeed bin Suroor est entré dans le monde réel en amélioration dans les QEII et les Champion Stakes.

Il a déclaré: « Le monde réel pourrait bien se dérouler le jour des champions.

« Il est gentil et il est prêt pour un Groupe 1, mais il va d’abord courir dans la Rose of Lancaster à Haydock. C’est un grand cheval fort – et il avait l’air bien cette année. »

Les British Champions Fillies & Mares Stakes ont attiré 40 inscriptions – dont le vainqueur 2020 de David Menuisier, Wonderful Tonight, en course cette année pour le Prix de l’Arc de Triomphe début octobre et un autre également dans les Champion Stakes, après deux Groupe Deux. succès cet été.

Son entraîneur basé à Sussex a déclaré: « Ce fut une journée incroyable l’année dernière lorsque Wonderful Tonight a remporté les Fillies & Mares.

« Ascot avait été mon ennemi juré jusque-là – je n’avais jamais eu de vainqueur là-bas. C’était aussi un soulagement, car elle avait parcouru plus d’un mile et six dans un groupe 1 en France seulement deux semaines plus tôt.

« Elle est de nouveau inscrite et elle est également dans les Qipco Champion Stakes, mais je ne dis pas qu’elle courra définitivement.

« Nous devons d’abord voir ce qui se passe à Longchamp, mais si elle allait à Ascot et que le terrain était lourd, nous pourrions être tentés par les Champion Stakes. Pourquoi pas – le prix est plus du double. »

Dermot Weld a inscrit à la fois son héroïne de Breeders’ Cup Turf Tarnawa – qui revient à l’action à Leopardstown jeudi – et le double vainqueur irlandais de St Leger, Search For A Song.

Il a déclaré à propos de Tarnawa: « Elle vise l’Arc, mais j’ai fait des entrées provisoires pour elle dans les Fillies & Mares et les Champion Stakes – et nous verrons ce qui se passe. »

Les huit entrées d’O’Brien incluent Jeanne d’Arc, Amour et Chute de neige.

Sans alcool est une possibilité accrocheuse, de retour dans le voyage, pour les Qipco British Champions Sprint Stakes – dans lesquels le vainqueur de l’année dernière Glen Shiel et Dragon Symbol, tous deux pour Archie Watson, sont des prétendants plus prévisibles aux côtés du vainqueur de la coupe de juillet d’Ed Walker, Starman.

Balding a déclaré à propos de Alcohol Free: « La Journée des champions britanniques de Qipco est à l’ordre du jour, et nous savons que le terrain ne lui posera pas de problème là-bas.

« Je garde toutes les options ouvertes, donc je l’ai inscrite au Champions Sprint ainsi qu’au QEII, étant donné que le kilomètre pourrait prendre un peu de temps à cette période de l’année.

« Elle a remporté les Cheveley Park Stakes l’année dernière, et je pense qu’elle voyagerait assez bien pour six encore. Elle a aussi cette classe. »

La Coupe longue distance de l’année dernière et le vainqueur ultérieur de la Coupe Goodwood, Trueshan, sont l’une des 48 inscriptions cette fois – y compris le grand séjour des Gosdens Stradivarius et la princesse Zoe de Tony Mullins.