L’étoile la mieux payée d’Adipurush et ce n’est pas Prabhas, Kriti Sanon, Saif Ali Khan, Sunny Singh, Vatsal Seth, Devdatta Nage

L’actrice Sonal Chauhan, qui a fait ses débuts d’actrice avec Emraan Hashmi, est devenue un visage extrêmement populaire du cinéma du Sud. Elle a également travaillé dans des films tamouls, télougou et kannada. Très peu de gens savent que Sonal Chauhan a également joué un rôle important dans la vedette de Prabhas « Adipurush ». Mais elle n’est pas apparue dans la promotion d’Adipurush et elle n’a pas non plus été mise en lumière par ce film. Cependant, Sonal Chauhan a gagné une bonne somme d’argent en agissant pendant seulement deux minutes à Adipurush.

Les stars jouant le rôle de Lord Rama, Sita Maa, Lakshman, Ravana et Hanuman ji dans Adipurush ont beaucoup tendance et le film reçoit beaucoup de critiques en ligne pour ses mauvais effets visuels et ses mauvais dialogues. Selon les internautes, les personnages principaux du film n’ont pas rendu justice à leur rôle, mais certains personnages ont donné le meilleur d’eux-mêmes et l’un d’eux est la femme de Lankesh, Mandodari.

Dans Adipurush, le rôle de la femme de Ravana, Mandodari, est joué par Sonal Chauhan mais le rôle n’a pas attiré beaucoup d’attention. Saif Ali Khan a joué le rôle de Ravana dans le film.

Les dialogues prononcés par Sonal Chauhan dans le rôle de Mandodari étaient complètement différents du rôle de Mandodari dans la série à succès Ramayana. Dans le Ramayana de Ramanand Sagar, Mandodari empêche à plusieurs reprises Lankesh de se battre et à la fin, elle se présente également pour faire son Vijay Tilak. À Adipurush, avant le début de la guerre, on la voit vêtue de blanc comme une veuve et dit à Surpanakha que l’apocalypse de Lanka est visible devant.

Sonal Chauhan n’a obtenu qu’un rôle de camée d’environ 2 minutes dans le film, mais selon ScoopWhoop, l’actrice a obtenu Rs 1,5 crore pour ce rôle. Il est rapporté que Sunny Singh, qui joue le rôle de Lakshman dans le film, a également gagné le même montant pour un rôle beaucoup plus important. Saif Ali Khan a reçu environ 15 crores pour le film, selon des informations.

Fait intéressant, selon les rapports, Prabhas a été payé Rs 100 crore pour son rôle dans le film. Si nous calculons, Sonal Chauhan est l’actrice la mieux payée du film car Prabhas aurait été payé Rs 100 crore pour le rôle principal et il a été à l’écran pendant plus de 2 heures dans le film, qui dure trois heures. Les rapports affirment que Kriti Sanon a été payée environ Rs 5 crore pour son rôle dans le film.