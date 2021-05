L’étoile du sud Pooja Hegde apprend cette «nouvelle compétence» à la maison en quarantaine – Vérifiez à l’intérieur | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Pooja Hegde a été testée positive au COVID-19 il y a quelques jours et est actuellement en quarantaine à domicile. Cependant, isolément, elle a décidé de mettre à jour ses fans via les médias sociaux et a régulièrement partagé ses mises à jour.

La sensation sudiste Pooja Hegde maintient non seulement sa famille Instagram engagée, mais utilise également ce temps de manière productive. Comment? Eh bien, la star de « Mohenjo Daro » dans ses récentes histoires Insta, a partagé une nouvelle compétence qu’elle a acquise lors de la mise en quarantaine. Et cette nouvelle compétence soulève un sourcil.

Dans une série de clips vidéo, Pooja a fièrement montré comment elle peut maintenant lever un sourcil efficacement. Elle a également sous-titré le clip et a demandé à ses fans: « Est-ce que cela compte comme apprendre une nouvelle compétence? #Quarantinelife. »

Dans le clip suivant, elle a ri et a clarifié, « Je plaisante … ira lire un livre ou quelque chose après ça. »

Auparavant, la ‘Housefull 4’ a partagé plusieurs articles, où elle peut être vue en train de lire des livres et de pratiquer le yoga pour garder un état d’esprit positif.

Sur le plan du travail, Pooja Hegde sera bientôt vue avec Prabhas dans le drame romantique de Radha Krishna Kumar, «Radhe Shyam». Parmi les autres projets à venir, citons «Most Eligible Bachelor», «Cirkus» et «Thalapathy 65» pour n’en nommer que quelques-uns.