L’étoile de « Three’s Company » avait 76 ans

Suzanne Somers, qui a transformé sa célébrité à la télévision dans les séries à succès « Three’s Company » et « Step by Step » en une fortune personnelle en tant que pitchwoman et auteure en matière de santé et de fitness, est décédée. Personnes a confirmé. Elle avait 76 ans.

« Suzanne Somers est décédée paisiblement chez elle tôt le matin du 15 octobre. Elle a survécu à une forme agressive de cancer du sein pendant plus de 23 ans », a écrit R. Couri Hay, journaliste de longue date de Somers, dans une déclaration à People partagée au nom de la famille de l’actrice.

« Suzanne était entourée de son mari bien-aimé Alan, de son fils Bruce et de sa famille immédiate », poursuit le communiqué. « Sa famille était réunie pour célébrer son 77e anniversaire le 16 octobre. Au lieu de cela, ils célébreront sa vie extraordinaire et voudront remercier ses millions de fans et de followers qui l’aimaient beaucoup.

La blonde plantureuse et aux longues jambes a d’abord attiré l’attention avec un rôle petit mais accrocheur sur grand écran, dans le rôle de la beauté sans nom dans un Thunderbird blanc qui captive Curt Henderson (Richard Dreyfuss), étudiant en première année d’université, dans la comédie dramatique à succès des années 60 de George Lucas. «Graffiti américain» (1973).

De petits rôles à la télévision et au cinéma ont suivi, mais Somers a finalement décroché le jackpot hollywoodien en 1977 lorsque, après une période de développement tortueuse au cours de laquelle les producteurs n’ont pas pu se contenter d’un nouveau rôle principal féminin, elle a été choisie pour être l’une des deux femmes principales du film. le troisième pilote à succès d’une nouvelle comédie suggestive d’ABC basée (comme l’étaient les succès précédents « All in the Family » et « Sanford & Son ») sur une émission britannique à succès, « Man About the House ».

« Three’s Company » présentait Somers dans le rôle de la « blonde idiote » par excellence Chrissy Snow, colocataire de Janet Wood (Joyce DeWitt), plus intelligente et plus pondérée, dans un appartement bon marché de Santa Monica. John Ritter, le plus connu des trois stars, était en tête d’affiche dans le rôle de Jack Tripper, un étudiant d’une école de cuisine qui saute sur les logements bon marché, mais il est obligé de se faire passer pour un homme gay pour apaiser le propriétaire des filles, qui s’y oppose. aux locataires mixtes.

Nourrissant le public d’un régime régulier d’intrigues improbables, de chutes de Ritter et d’humour à double sens assaisonné de la présence bouillonnante, décorative et souvent peu ornée de Somers, « Three’s Company » s’est hissé au troisième rang des audiences nationales lors de sa première saison complète en 1977. 78.

Une rétrospective de la Television Academy Foundation notait : « « Three’s Company » est entré sur la scène télévisuelle au milieu de « l’ère du jiggle » de la télévision qui a commencé en 1976 avec « Charlie’s Angels » d’ABC, et a été la réponse du média à la révolution sexuelle et au single swingant. . Three’s Company, bien que par ailleurs apolitique dans son contenu, a été la première sitcom à aborder les implications sexuelles et les frustrations de la vie mixte, qui en 1977 était encore quelque peu taboue. Dans l’esprit de beaucoup, la cohabitation homme-femme était tout sauf innocente et, apparemment, ne mènerait qu’aux méfaits des relations sexuelles avant le mariage.

C’était une série qui n’a jamais cessé de parler de sexe même si aucun de ses personnages principaux n’en avait réellement, mais l’excitation l’a maintenue dans le top cinq de Nielsen jusqu’au début de sa saison 1980. Cependant, un conflit commercial largement médiatisé au début de la saison cinq s’est finalement résolu par la sortie de Somers.

L’actrice a exigé une multiplication par cinq de son salaire, à 150 000 dollars par épisode, ainsi qu’une réduction de 10 % des bénéfices de la série. Ritter et DeWitt étaient furieux, le producteur Michael Ross a hésité et le rôle de Somers a finalement été réduit à un rôle hebdomadaire; Les brèves scènes de Chrissy, mises en scène sous forme d’appels téléphoniques à ses colocataires, ont été tournées séparément. Elle a été complètement exclue de la série à la suite de la saison 80-81, et Chrissy a été remplacée par d’autres personnages (et des acteurs moins intraitables).

Somers n’a jamais réussi à faire une transition réussie vers les films de théâtre et, immédiatement après « Three’s Company », elle s’est concentrée sur une carrière de chanteuse à Vegas. Elle a travaillé deux saisons en tant que star de la sitcom syndiquée « She’s the Sheriff ». En 1991, elle revient sur ABC avec une nouvelle sitcom, dans laquelle elle joue aux côtés de l’ancienne star d’un autre tube très populaire des années 70 et 80, Patrick Duffy de « Dallas ».

« Step By Step » suit un modèle de sitcom aussi ancien que « The Brady Bunch » : Duffy et Somers incarnent un entrepreneur divorcé et une propriétaire de salon de beauté veuve qui se marient après une romance éclair et luttent ensuite pour fusionner leurs deux familles, comprenant quatre enfants. chacun issu des mariages précédents, sous un même toit. VariétéJean Rosenbluth de Jean Rosenbluth a qualifié la série de « série modestement amusante, parfois réconfortante », et elle a connu son charme pendant huit saisons, passant d’ABC à terminer sa diffusion avec une seule saison sur CBS en 1997-98.

À ce stade, Somers était une femme extrêmement riche, avec un empire commercial personnel de plusieurs millions de dollars (supervisé avec son mari, l’ancien animateur de jeu télévisé Alan Hamel) construit sur ses infopublicités télévisées omniprésentes pour le ThighMaster. Somers a commencé à utiliser ce simple appareil de tonification musculaire, développé en Suède, lorsqu’elle a commencé à travailler sur « Step By Step » et est devenue la porte-parole nationale très visible du produit.

Ce fut un succès instantané. En 1992, Entertainment Weekly l’a qualifié de « sale petit secret des années 90 ». Ne doutez pas de l’impact de cet appareil recouvert de mousse bleue avec un centre en plastique rouge : il suffit de voir les jambes qu’il a offertes à la carrière de son porte-parole, Somers. Au cours de l’année où elle a lancé ThighMaster, Somers, 45 ans, est revenue au panthéon kitsch qu’elle occupait dans les années 70. »

La fortune de Somers et Hamel a continué de prospérer après que le couple ait racheté leurs partenaires en difficulté financière et soit devenu l’unique propriétaire du ThighMaster et d’un produit de fitness complémentaire : le ButtMaster. Dans une interview en podcast « Hollywood Raw » de 2022, l’animatrice Dax Holt a présenté les chiffres proposés par Somers et a estimé qu’elle avait gagné 300 millions de dollars grâce à la seule vente de l’équipement d’origine.

Elle est devenue une industrie à part entière, vendant une panoplie de produits de santé et de beauté sur son propre site Web et sur Home Shopping Network et écrivant plus de deux douzaines de livres sur le bien-être, le vieillissement, la perte de poids et le sexe. (Elle a également publié un volume de poésie.)

Ses idées sur la médecine n’ont pas toujours été adoptées par les professionnels. Son adoption du traitement hormonal substitutif bio-identique comme traitement de la ménopause a été critiquée ; après avoir survécu à un cancer du sein de stade II en 2000, elle a fait la promotion de traitements médicaux alternatifs dans son livre « Knockout », suscitant les critiques de l’American Cancer Society.

Somers n’a jamais complètement abandonné le show business, gardant la main en tant que co-animatrice de la vénérable « Candid Camera » en 1997 et animatrice de l’émission Lifetime Talker « The Suzanne Show » en 2012 et d’un talk-show en ligne de 2012, « Breaking Through », sur lequel elle s’est réconciliée avec son ex-co-star de « Three’s Company », DeWitt. (Elle avait fait la paix avec John Ritter au chevet de son hôpital avant sa mort d’une maladie cardiaque en 2003.) Elle a fait un tour dans « Danse avec les stars » en 2015.

L’ascension célèbre de Somers était en quelque sorte une histoire improbable, car son enfance a été particulièrement difficile, stimulante et troublée. Elle se souviendrait de son éducation tumultueuse et de sa vie de famille dans un mémoire sans faille de 1988, « Keeping Secrets », qui servirait de base à un film ABC de 1991 dans lequel elle jouait elle-même (avec David Birney dans le rôle de Hamel) et (en utilisant le matériel d’un deuxième volume autobiographique, « After the Fall » de 1998), un spectacle solo de courte durée à Broadway, « The Blonde in the Thunderbird ».

Elle est née Suzanne Marie Mahoney à San Bruno, en Californie, le 16 octobre 1946. Son père, journalier, était un alcoolique violent ; au fil du temps, ses frères et sœurs, la sœur Maureen et les frères Daniel et Michael, souffriront également d’alcoolisme. Dyslexique ayant grandi au milieu de troubles domestiques constants, elle était une élève pauvre dans les écoles catholiques qu’elle fréquentait dans la région de la baie de San Francisco.

À 19 ans, elle a épousé son petit ami Bruce Somers après être tombée enceinte ; son unique enfant, Bruce Jr., est né en 1965. Le mariage a pris fin trois ans plus tard après que son mari a appris qu’elle avait une liaison avec son entraîneur dramatique.

Somers a entrepris une carrière de mannequin et, tout en travaillant comme mannequin dans le jeu télévisé «The Anniversary Game», produit à San Francisco, elle a eu une relation amoureuse avec son animateur né au Canada, Hamel, qui était alors marié. Après qu’elle soit tombée enceinte de lui, les deux hommes ont convenu qu’elle devrait avorter, mais leur relation perdurerait.

En 1971, son fils, qui souffrait de problèmes émotionnels, fut grièvement blessé lorsqu’il fut heurté par une voiture ; luttant pour payer ses factures d’hôpital, elle a fait une séance photo test nue pour Playboy (pour laquelle elle a été payée tardivement par le magazine après avoir intenté une action en justice pour la publication non autorisée des photos). La mère et le fils ont commencé à consulter le même thérapeute pour se remettre de leur traumatisme personnel.

Somers a fait sa première apparition au cinéma dans un petit rôle dans le véhicule d’action de Steve McQueen « Bullitt » (1968) qui se déroule à San Francisco. Après avoir déménagé à Hollywood, elle a décroché des rôles à la télévision dans « The Rockford Files », « Starsky & Hutch », « The Love Boat » et « One Day at a Time ». Son travail cinématographique comprenait un peu dans le deuxième film de Clint Eastwood, Dirty Harry, « Magnum Force » (1973) et « Billy Jack Goes to Washington » (1977), le quatrième volet infructueux de la série de films de Tom Laughlin.

Alors que sa carrière décollait enfin avec « Three’s Company », Hamel, maintenant divorcé, et Somers se sont finalement mariés en 1977.