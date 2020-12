On dit que l’étoile de Bethléem, ou l’étoile de Noël, a inspiré les trois sages de l’Est à rendre visite à l’enfant Jésus dans des histoires bibliques.

Il apparaît dans le récit de la Nativité de l’Évangile de Matthieu, où on dit qu’ils ont demandé au roi Hérode de Judée « où est celui qui est né roi des Juifs » car nous avons vu son étoile en Orient et sommes venus adorer Lui.’

On dit que l’étoile les a conduits à la ville natale de Jésus où ils l’adorent et lui donnent des cadeaux en or et en myrrhe.

L’évangile décrit les visiteurs comme des «mages», ce qui est généralement traduit par «hommes larges», mais peut également être utilisé pour désigner l’astronome / astrologue.

Les astronomes ont fait plusieurs tentatives pour calculer ce que cette étoile aurait pu être – qu’il s’agisse d’un événement céleste ou d’une fiction pieuse.

Le célèbre astronome allemand Johannes Kepler a écrit en 1614 qu’il croyait que «l’étoile de Bethléem» dans l’histoire biblique des trois sages aurait pu être une triple conduction rare de Jupiter, Saturne et Vénus.

Cela créerait un point de lumière très brillant dans le ciel qui n’apparaîtrait que pendant quelques jours. Une conjonction similaire devrait avoir lieu à Noël 2020.

D’autres théories sont une explosion de supernova raisonnablement proche – qui pourrait apparaître comme un ciel très très lumineux pendant une période relativement courte, ou même une comète.

Les astronomes chinois et coréens ont écrit sur un objet brillant qui pourrait avoir été une comète ou une supernova vers 5 avant JC vu pendant plus de 70 jours.

Les anciens astronomes ont écrit que des comètes «planaient au-dessus» de villes spécifiques – tout comme l’étoile de Bethléem se serait «tenue au-dessus» de l’endroit où Jésus est né – la ville de Bethléem.