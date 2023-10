L’étoile de Josh Shapiro grandit. Mais des problèmes pourraient se préparer chez nous.

L’accusatrice a quitté son poste en mars. Elle a été interrogée par les enquêteurs de l’EEO plus tard dans le mois et a déposé une plainte auprès de la Commission des relations humaines de Pennsylvanie en juin, selon les documents et des personnes familières avec le processus. Vereb n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires.

Les affirmations de la femme soulèvent des questions sur ce que Shapiro savait exactement du comportement présumé de Vereb et pourquoi des mois se sont écoulés entre le dépôt de la plainte et son départ. Ils menacent également de porter atteinte au cœur de l’identité politique du gouverneur.

Alors qu’il était auparavant procureur général, Shapiro était à l’avant-garde de la lutte contre l’inconduite sexuelle au sein de l’Église catholique. Il a publié un rapport très médiatisé du grand jury sur les abus sexuels commis par le clergé catholique. Il s’est également positionné comme un ardent défenseur des droits des femmes et de l’avortement légal dans l’État.

Dans une interview avec POLITICO, Shapiro a déclaré qu’il ne pouvait pas répondre directement à plusieurs questions, notamment quand il avait eu connaissance de la plainte et s’il avait demandé à Vereb de partir. Mais il a souligné son histoire de lutte contre le harcèlement et les abus sexuels.

«J’ai une longue et vaste expérience de défense des victimes d’abus sexuels et de harcèlement. J’ai mené, je pense, l’enquête la plus complète au nom des victimes d’abus sexuels commis par le clergé et j’ai poursuivi des centaines de prédateurs sexuels », a-t-il déclaré. « J’ai effectué un travail approfondi auprès des victimes, en écoutant leurs histoires, en enquêtant sur leurs histoires et en les défendant. Je ne m’effacerai donc devant personne lorsqu’il s’agira de défendre les victimes.»

Alors que deux anciens collaborateurs de Shapiro ont contesté certaines parties des affirmations de la femme, Shapiro a refusé d’aborder les détails, affirmant qu’« un processus d’enquête très approfondi » a lieu lorsqu’un employé de l’État prétend avoir été victime de harcèlement au travail.

« Il est important pour moi que ce soit un environnement dans lequel chacun se sent en sécurité, tout le monde se sent entendu et tout le monde se sent vu », a déclaré Shapiro. « Évidemment, ces enquêtes – et encore une fois, je parle de manière générale, et je pense qu’il est vraiment important que vous compreniez cela – ces choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Ces processus peuvent être longs. Mais c’est important, et je le sais depuis que je suis procureur général défendant les victimes, il est vraiment important de s’assurer que tout le monde soit entendu et que le processus soit approfondi et complet.

L’accusateur de Vereb a refusé une demande d’entretien. L’avocat de la femme, Chuck Pascal, n’a pas voulu commenter la déclaration d’entretien et l’authenticité de la plainte du PHRC ni si son client avait conclu un règlement à l’amiable ou un accord de non-divulgation. POLITICO a pu confirmer l’authenticité des documents.

Même si l’histoire de Vereb n’a pas encore eu beaucoup de résonance au-delà de l’État, elle arrive à un moment délicat pour Shapiro. Le gouverneur est considéré comme une étoile montante du parti et la rumeur dit depuis longtemps qu’il envisage de se présenter à la présidentielle en 2028 ou au-delà. Le week-end dernier, il s’est rendu dans l’État du New Hampshire, où a débuté la primaire présidentielle, pour prononcer un discours qui l’a présenté aux électeurs de cet État et a suscité davantage de spéculations sur ses ambitions politiques.

Certains législateurs d’Harrisburg ont exprimé leurs inquiétudes concernant les allégations concernant la gestion de l’affaire par Vereb et l’administration Shapiro. Le président pro tempore du Sénat, Kim Ward, un républicain, a dit que c’était « exaspérant » que Vereb est resté à son emploi pendant des mois après avoir été accusé de harcèlement sexuel. Une poignée d’autres femmes parlementaires républicaines ont critiqué l’administration Shapiro sur la façon dont il a traité les réclamations. La sénatrice démocrate Lindsey Williams a a également exprimé publiquement ses préoccupations sur les allégations de la femme et les représailles dont elle aurait fait l’objet.

Signe de la sensibilité entourant cette question, Shapiro a rencontré mercredi à huis clos des sénatrices démocrates de l’État sur la question, ainsi que le chef de la minorité sénatoriale de l’État, Jay Costa, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Le chef de cabinet, l’avocat général et le lieutenant-gouverneur de Shapiro étaient également présents.

Dans sa déclaration d’entretien et dans la plainte du PHRC, qui ont également été obtenues par POLITICO, l’accusateur de Vereb a déclaré qu’il lui avait fait plusieurs commentaires sexuels non désirés.

L’accusatrice, dont le nom de POLITICO est caché, a déclaré dans le communiqué qu’elle avait commencé à travailler pour l’administration Shapiro en janvier et qu’elle avait accepté ce poste parce que le gouverneur « est un leader unique en son genre ». En février, a-t-elle déclaré, elle était en réunion avec Vereb et d’autres collaborateurs lorsqu’une sénatrice est arrivée dans la conversation. Elle a déclaré que Vereb avait déclaré qu’il « avait une façon de gérer » le sénateur et a expliqué qu’à un moment donné dans son bureau « il aurait pu jurer qu’elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui ».

Un ancien collaborateur de Shapiro, qui a obtenu l’anonymat parce qu’il a déclaré craindre des représailles, a contesté les remarques que Vereb aurait faites à propos de la sénatrice. L’ex-assistant a déclaré qu’ils étaient présents lorsque Vereb a parlé du sénateur et que les commentaires n’étaient pas de nature sexuelle. La personne a également déclaré que Vereb avait critiqué plusieurs membres du personnel pour avoir organisé des réunions « mièvres », mais il ne le pensait pas sexuellement.

À peu près au même moment que l’épisode présumé impliquant la sénatrice, l’accusateur de Vereb a déclaré qu’il l’avait réprimandée pour une rencontre avec un responsable législatif, affirmant qu’elle prenait un « petit déjeuner mignon, toute mignonne dans la cafétéria de la capitale et que c’était une perte de temps. Elle a également déclaré dans sa plainte que d’autres collaborateurs de l’administration lui avaient plaisanté sur Vereb et sur ses relations sexuelles.

L’accusateur a déclaré que les commentaires avaient rapidement empiré. Fin février, elle a déclaré avoir parlé à Vereb de rumeurs concernant son comportement. Elle a affirmé que Vereb avait demandé qui était derrière les ragots et avait répondu : « Si vous me disiez tout de suite que vous me vouliez, si vous décidiez de conclure ce type d’arrangement, ce serait notre choix. Je veux dire, tu es une belle femme.

Elle a dit que Vereb lui avait également dit: « Si tu décidais de faire ça et de fermer la porte de ce bureau, dis-moi de te pencher sur cette table de conférence, de relever ta jupe et de te baiser par derrière, ce serait notre décision à prendre.

L’accusateur de Vereb a déclaré qu’il lui avait conseillé de « porter des hauts plus bas et de raccourcir les fentes de vos jupes ». Elle a dit qu’elle avait dit à Vereb qu’elle n’était pas intéressée par une relation sexuelle avec lui, ce à quoi il a répondu : « Eh bien, va te faire foutre alors ! »

Elle a déclaré que Vereb l’avait appelée plus tard dans la soirée et lui avait dit qu’il était « vraiment préoccupé par notre conversation de plus tôt » et qu’il avait continué à faire des commentaires sexuels à son sujet.

Le lendemain, elle dit avoir reçu une invitation « des RH » pour une discussion d’une heure. Lorsqu’elle a interrogé Vereb à ce sujet, a-t-elle déclaré, il a parlé de « problèmes de performances » – la première fois qu’il a évoqué de tels problèmes.

Lors de la réunion des ressources humaines en mars, l’accusatrice a déclaré avoir informé les responsables des rumeurs impliquant Vereb ainsi que d’autres préoccupations.

Par la suite, a-t-elle déclaré, Vereb et d’autres assistants lui ont dit qu’ils avaient des problèmes de performance à son sujet. À ce moment-là, elle a déclaré qu’elle leur avait dit qu’elle quittait la maison et avait détaillé le harcèlement sexuel de Vereb.

L’ancien assistant de Shapiro, qui a contesté certaines parties des affirmations de l’accusateur, a également défendu la façon dont l’administration Shapiro a traité l’affaire, affirmant qu’ils avaient été interrogés pendant deux heures et demie en mars par l’EEO. « Le bureau du gouverneur a très certainement mené une enquête. Ils ont fait exactement ce qu’ils étaient censés faire », a déclaré l’ancien assistant.

Un deuxième ancien assistant de Shapiro, qui a obtenu l’anonymat pour parler librement d’un sujet sensible, a contesté les affirmations de l’accusateur, affirmant qu’ils n’étaient pas présents lors d’un événement auquel l’accusateur disait avoir assisté. La personne a également déclaré avoir été interrogée par l’EEO en mars.

Lors d’une conférence de presse jeudi sur les investissements de l’État dans les sentiers et parcs locaux, Shapiro a été interrogé par les journalistes sur sa manière de traiter les allégations de Vereb. Il a déclaré qu’il se concentrait sur la création d’un « environnement de travail sain, sûr et professionnel pour tous nos employés » et que « les victimes et les témoins, les plaignants, ils méritent tous la confidentialité » même « si certains dans le processus ne respectent pas ces directives ». règles de confidentialité. » Interrogé sur Ward, le président intérimaire du Sénat républicain qui a critiqué l’approche de son administration face aux allégations de harcèlement sexuel, Shapiro a répondu de « considérer la source ».

Vereb est un allié de longue date de Shapiro. Ils ont été ensemble législateurs d’État, tous deux originaires de la banlieue de Philadelphie, dans le comté de Montgomery, pendant plusieurs années. En tant que procureur général, Shapiro a nommé Vereb en 2017 pour devenir son directeur des affaires gouvernementales.

Lorsque Vereb a quitté son poste de secrétaire, mais avant que la nouvelle des allégations de harcèlement sexuel n’éclate, l’administration de Shapiro l’a félicité dans des remarques officielles. « Mike a été un membre clé de notre équipe et grâce à son service dévoué, le bureau du gouverneur est prêt pour le travail à venir », a déclaré la chef de cabinet de Shapiro, Dana Fritz, dans un communiqué. « Nous souhaitons à Mike tout le meilleur et nous sommes reconnaissants pour son service. »