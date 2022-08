L’étoile connue la plus massive de l’univers photographiée avec une clarté sans précédent

Pour le dire simplement, l’étoile connue la plus massive de l’univers est moins massive que les scientifiques ne le croyaient autrefois. Mais même amarrée à quelques niveaux, cette stupéfiante boule de gaz est toujours l’étoile connue la plus massive de l’univers. C’est tellement énorme.

Affectueusement nommé R136a1, le géant lumineux vit à 160 000 années-lumière de la Terre au centre d’une étonnante fabrique d’étoiles filandreuse connue sous le nom de nébuleuse de la Tarentule. La semaine dernière, des astronomes ont annoncé que les observations célestes recueillies avec le télescope Gemini Sud au Chili en avaient produit l’image la plus nette jamais prise, dévoilant ainsi son véritable poids.

Pendant des années, les données ont suggéré que cette étoile avait une masse comprise entre 250 et 350 fois celle du soleil. Mais selon l’étude de l’équipe qui devrait paraître dans The Astrophysical Journalla nouvelle vue indique qu’il s’agit plutôt de 170 à 230 fois la masse de notre étoile hôte.

Néanmoins, le R136a1 est un monstre rutilant.

“Même avec cette estimation inférieure, R136a1 se qualifie toujours comme l’étoile la plus massive connue”, a déclaré l’équipe de recherche. dit dans un communiqué.

Pour le contexte, le La Terre a une masse d’environ (ne pensez pas à ce nombre, ressentez-le simplement) 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogrammes. La masse de Jupiter est même 318 fois celle-ci. Tout cela ne représente que deux mondes dans notre voisinage cosmique. Et pourtant le soleil représente 99,8% de la masse du entier système solaire. Si cela vous fait mal au cerveau, une autre façon de penser à l’écart de taille est quelque chose comme un million Les Terres pourraient tenir à l’intérieur du Soleil.

Donc voilà. R136a1 est entre 170 et 230 fois plus massif que le soleil. Faites de ces informations ce que vous voulez.

NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva/moteur spatial



Aux fins du progrès scientifique, “cela suggère que la limite supérieure des masses stellaires pourrait également être plus petite qu’on ne le pensait auparavant”, a déclaré Venu M. Kalari, astronome au NOIRLab de la National Science Foundation et auteur principal de l’article. .

De plus, les résultats de Kalari pourraient impliquer notre compréhension de certains éléments de l’univers, en particulier ceux créés à partir de la mort explosive d’étoiles de plus de 150 masses solaires – celles qui ont été les plus violentes.

OK, mais pourquoi ne le savions-nous pas avant ?

Fondamentalement, les étoiles les plus spectaculaires, les plus brûlantes et les plus gigantesques de l’univers sont aussi généralement les plus éphémères, les plus lointaines et les plus mystérieuses.

Tout d’abord, des corps stellaires vraiment massifs ont tendance à exister à l’intérieur d’amas d’étoiles densément peuplés qui sont cachés par de la poussière d’étoile résiduelle, comme R136a1 réside dans la nébuleuse de la Tarentule. Cela rend assez difficile pour les équipements terrestres de discerner les qualités précises d’une étoile colossale d’intérêt – d’autres étoiles interfèrent en quelque sorte avec les observations.

Observatoire international Gemini/NOIRLab/NSF/AURA Remerciements : Traitement d’images : TA Rector (University of Alaska Anchorage/NSF’s NOIRLab), M. Zamani (NSF’s NOIRLab) & D. de Martin (NSF’s NOIRLab) ; Télescope spatial Hubble de la NASA/ESA



“Les étoiles géantes vivent aussi vite et meurent jeunes”, selon le NOIRLab, une organisation qui exploite le télescope Gemini Sud, “épuisant leurs réserves de carburant en seulement quelques millions d’années. En comparaison, notre soleil est à moins de la moitié de son 10 durée de vie d’un milliard d’années.” Aka, il y a un peu de temps limite pour la tâche déjà ardue d’identifier les étoiles super massives dans un amas d’étoiles enveloppé de poussière.

C’est là qu’intervient le télescope Gemini Sud.

Pour imager R136a1 avec une clarté sans précédent, cette machine a utilisé un instrument spécial appelé Zorro pour contourner certains obstacles (géants) à l’observation des étoiles. Zorro a utilisé une technique connue sous le nom d’imagerie de chatoiement, qui a aidé le télescope à surmonter l’effet de flou causé par l’atmosphère terrestre. Le flou atmosphérique pose un si grand obstacle aux observations du télescope que, en fait, c’est la raison pour laquelle la NASA a lancé le télescope spatial Hubble en 1990. À l’époque, l’objectif était d’obtenir une lentille au dessus l’atmosphère de notre planète pour de belles images cosmiques claires.

Toujours au sol, cependant, Zorro a contourné le problème du flou atmosphérique d’une manière différente. Il a fallu essentiellement des milliers d’images R136a1 à courte exposition, qui ont ensuite été traitées numériquement par l’équipe de l’étude.

“Dans les bonnes conditions, un télescope de 8,1 mètres poussé à ses limites peut rivaliser non seulement avec le télescope spatial Hubble en termes de résolution angulaire, mais aussi avec le télescope spatial James Webb”, a déclaré Ricardo Salinas, co-auteur de l’article et de l’instrument. scientifique de Zorro, a déclaré dans le communiqué. “Cette observation repousse les limites de ce qui est considéré comme possible en utilisant l’imagerie de chatoiement.”

L’éventuel conglomérat d’images était suffisamment net pour permettre à l’équipe de séparer la luminosité de R136a1 de la luminescence émise par les compagnons stellaires à proximité, ce qui a conduit à une estimation plus faible de sa luminosité, et donc de sa masse. “Les astronomes sont capables d’estimer la masse d’une étoile en comparant sa luminosité et sa température observées avec des prédictions théoriques”, selon le NOIRLab.

“Nous avons commencé ce travail comme une observation exploratoire pour voir dans quelle mesure Zorro pouvait observer ce type d’objet”, a déclaré Kalari. “Bien que nous appelions à la prudence lors de l’interprétation de nos résultats, nos observations indiquent que les étoiles les plus massives pourraient ne pas être aussi massives qu’on le pensait.”