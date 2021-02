Vivre en grand format – c’est ce qui décrit bien le style de vie de Harry Styles; comme en témoignent ses publications sur les réseaux sociaux. Son personnage vif embrassant sans effort des tenues variées, énervées, bizarres et étonnantes a toujours été le facteur X de Harry.

Surfant sur le succès de sa chanson « pastèque sucre high », Harry Styles a été tout à fait un chant et une sensation Instagram. Avec plus de 36,3 millions d’abonnés Instagram, la chanteuse de K-pop a conquis des millions de cœurs.

Les messages de Harry ne sont rien de moins que des friandises visuelles extravagantes. Alors que le beau chanteur a un an de plus, jetons un coup d’œil à ses photos fascinantes et flamboyantes:

Sous-titrée « Ramenez les hommes virils », l’ancienne star de One Direction a posté cette photo dans une tenue personnalisée à volants bleu-rose intrigante. Cette photo témoigne de ses extraordinaires séances photos qui sont un régal pour les yeux endoloris.

Harry avait l’air fringant dans un blazer noir porté sur un haut à paillettes blanc. En faisant l’éloge de sa bague à la mode, en passant par la robe, la veste, les cheveux, les internautes sont devenus fous pour Harry. «Si beau que ça fait mal», a commenté l’un de ses admirateurs.

Apparaissant dans la couverture de Vogue, le magnifique chanteur pouvait être vu souffler un ballon bleu, suintant de chaleur. Le soupçon d’ambiguïté sexuelle augmente le quotient de style de la rockstar, ce qui est intéressant.

Sous-titrée Saturday Night Live, cette photo exubérante de Harry en robe rose tenant un verre et un cigare pressé entre les lèvres respire la flamboyance. Les internautes ont inondé Harry de commentaires tels que «unique en son genre».

Le gagnant du Grammy Award ainsi que plusieurs autres prix remarquables – Harry ne cesse d’étonner ses fans avec ses messages prêts à l’emploi. Se regardant dans une tenue noire et blanche devant les miroirs de la salle de bain, Harry a posté la photo de son concert ‘Barcelona, ​​Live On Tour’.

La légende disait «Amsterdam, Live On Tour».

Publiant à nouveau une autre photo de sa tournée en direct, Harry a diverti ses fans avec cette magnifique photo scintillante prise lors de sa performance, au milieu d’admirateurs évanouis.

Annonçant la sortie de Sweet Creature, le beau beau gosse l’a sous-titré comme « Je suis toujours disponible ». Profil latéral, mâchoire parfaite, eau dégoulinant de ses cheveux, cette photo était tout à fait théâtrale et spectaculaire.