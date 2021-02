L’Etna en Sicile éjecte de la lave et une colonne de cendres massive lors d’une autre éruption époustouflante (PHOTOS, VIDÉOS)

L’Etna en Sicile, le plus haut volcan d’Europe et l’un des plus actifs, a éclaté pour la deuxième fois en autant de jours, avec un ruisseau de roche en fusion et un énorme nuage de cendres teinté de rouge par le soleil capturé dans des images remarquables.

Le volcan a pris vie mardi vers 16 heures, heure locale, selon l’Institut italien de géophysique et de volcanologie, tandis que le Centre consultatif des cendres volcaniques de Toulouse a déclaré que l’explosion a lancé des cendres sur 10 kilomètres dans le ciel, avertissant de «Très forte émission de cendres.»

#Etna: le choc immagini dell’eruzione. Il suo ruggito, cenere e pioggia di lapilli fino a Catane 😱 pic.twitter.com/Kbl9X9Q6oa – RadioTime (@radiotime) 16 février 2021

İtalya’da Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. pic.twitter.com/wPbV7sSlKH – HardHolder. (@hardholderr) 16 février 2021

Bien que le chef de l’Institut national de géophysique et de volcanologie de la ville de Catane, Stefano Branco, ait déclaré aux médias locaux que l’éruption du cratère sud-est de l’Etna était « Pas du tout inquiétant, » Les autorités de Catane ont néanmoins décidé de fermer l’aéroport international de la ville alors que de petites pierres et des cendres pleuvaient sur la région. L’aéroport est situé à environ 31 km au sud de l’Etna.

La vista da casa mia …

(Elle est folle mais honnêtement peut raconter)#Etna pic.twitter.com/cHcoUuaHMl – EleonoraZen (@ElenorVen) 16 février 2021

Le service central des urgences d’Italie a également noté qu’il surveillait de près et « garde » les trois villages les plus proches du volcan, Linguaglossa, Fornazzo et Milo, partageant une image de la décharge sur Twitter. Jusqu’à présent, aucun blessé ni dommage significatif n’a été signalé.

#Eruzione #Etna dalle ore 16:30 dal cratere SE sulla Valle del Bove, con emissione di ceneri e colate laviche. Squadre #vigilidelfuoco a presidio degli abitati di Linguaglossa, Fornazzo e Milo. Chiuso aeroporto di #Catanie. Situazione monitorata con @DPCgov pic.twitter.com/I2kcZDAjLX – Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 16 février 2021

Alors que l’éruption commençait à se calmer vers 19 heures, on pouvait encore voir de la lave couler sur les pentes de l’Etna, tandis que l’énorme colonne de cendres prenait une lueur rougeâtre au coucher du soleil du soir.

#Etna éclatant ce soir à #Sicile vidéo d’un ami de la famille pic.twitter.com/2lY16kiOUO – Isabella Librando (@IsabellaLibrand) 16 février 2021

État actuel de #Etna éruption du volcan en Sicile, Catane pic.twitter.com/IpQQXRD5UY – Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 février 2021

L’activité de mardi a marqué la deuxième éruption de l’Etna cette semaine seulement, avec des tremblements augmentant aux premières heures de lundi avant que la lave ne soit finalement expulsée du volcan dans l’après-midi.

D’une hauteur de près de 3 300 mètres, l’Etna est l’un des volcans les plus actifs d’Europe, ayant éclaté des dizaines de fois au cours du siècle dernier. Les explosions précédentes ont enterré et détruit des maisons, blessé des journalistes et même menacé des villages entiers. Néanmoins, plusieurs communautés ont choisi de rester au pied du volcan, connu pour sa beauté naturelle et ses paysages pittoresques.

