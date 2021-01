La lave a coulé du mont Etna lundi, laissant des ruisseaux d’orgue suintant sur les pentes.

L’Etna est le plus grand volcan actif d’Europe et le plus grand des trois volcans actifs d’Italie.

La lave a coulé dans une vallée inhabitée tandis que des cendres ont soufflé sur certaines des villes voisines, mais il n’y avait aucun risque pour la population locale.

Les deux autres volcans actifs en Italie comprennent Stromboli, sur l’île sicilienne du même nom, et le Vésuve près de Naples, qui a éclaté pour la dernière fois en 1944.

L’Etna est une destination touristique populaire attirant les randonneurs désireux de voir l’extraordinaire coulée de lave orange brillant la nuit.