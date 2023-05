Letitia Wright tire sur des vermines coquines dans la bande-annonce de « Surrounded »

Serez-vous assis pour Entouré?

Letitia Wright montre sa gamme impressionnante en tant qu’affranchie et ancien soldat de Buffalo Moses ‘Mo’ Washington qui se retrouve impliqué dans une saga dangereuse avec un hors-la-loi et sa bande dans le Far West.

Selon le synopsis officiel, Entouré reprend cinq ans après la guerre civile lorsque « Mo » voyage vers l’ouest pour revendiquer une mine d’or – la somme d’années de labeur pour Mo et sa communauté.

C’est un monde dangereux pour une femme noire non accompagnée dans l’Amérique de 1870 et donc Mo voyage dans la frontière profonde déguisée en homme.

Après que sa diligence a été prise en embuscade par un groupe de voleurs meurtriers, Mo est forcée de retenir le légendaire hors-la-loi Tommy Walsh captif pendant que les passagers survivants restants cherchent de l’aide.

Ce qui s’ensuit est une bataille de volontés, brouillant la frontière entre ravisseur et captif, alors qu’ils tentent tous les deux de survivre dans le rude paysage occidental.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Dirigé par Antoine Mandlerle film met également en vedette Jaime Bellet Jeffrey Donovan avec Brett Gelman et Michael K.Williams (dans son dernier rôle au cinéma).

« Représenter Mo Washington dans Surrounded m’a permis de me transformer en tant qu’artiste, je suis ravi que les cinéphiles occidentaux se plongent dans cette histoire », a déclaré Wright dans une déclaration exclusive à Ombre et acte sur le film.

Entouré premières sur numérique partout le 20 juin 2023.