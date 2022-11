Letitia Wright révèle les blessures qu’elle a subies sur le tournage de “Black Panther 2” Mopays.com

Voir la galerie





Letitia Wright29, a finalement abordé les blessures «traumatiques» qu’elle a subies pendant le tournage Panthère noire : Wakanda pour toujours, dans une nouvelle interview avec Variété. L’incident s’est produit en août 2021, selon Letitia, lorsque l’actrice tournait une séquence de poursuite sur une “plate-forme de biscuits” à Boston. “Il a coupé une médiane et a cisaillé le vélo, et il est tombé”, a déclaré le producteur Nate Moore Raconté Variété à propos de l’accident, qui a entraîné l’hospitalisation de Letitia pour des blessures, notamment une fracture de l’épaule et une commotion cérébrale.

Letitia, qui joue Shuri dans la franchise de films Marvel, a déclaré qu’elle “traitait toujours” l’incident effrayant. « J’y travaille encore en thérapie. C’était vraiment traumatisant”, a ajouté l’actrice. Directeur Ryan Coogler, 36 n’était pas sur le plateau lorsque l’incident s’est produit et en a été informé par téléphone. “Il s’agissait de savoir comment vous pouvez imaginer”, a-t-il déclaré à Variété. “Je veux dire, j’adore ces acteurs. C’est moi et la petite soeur de Chad. Imaginez recevoir cet appel disant que votre petite sœur est blessée. C’est la putain de pire chose au monde.

Président des studios Marvel Kévin Feige, 49 ans, a également été informé de ce qui est arrivé à Letitia. “C’était horrifiant que toute production arrive à qui que ce soit”, a-t-il déclaré. “C’était particulièrement dur pour cette production qui était déjà, euh… tendue émotionnellement.” Letitia a reçu la visite de Kevin et de Ryan à l’hôpital. “Je me souviens juste de vouloir terminer mon film, mec”, se souvient-elle. “Je pense que c’est l’une des premières choses que j’ai dites à Ryan. Et il était comme, ‘Tish, tu dois récupérer.’ “

Après que les acteurs et l’équipe aient filmé des scènes sans Letitia, la production du film de super-héros s’est officiellement arrêtée en novembre 2021 afin que Letitia puisse récupérer. Ils ont repris le tournage deux mois plus tard, en janvier 2022, mais Letitia était toujours aux prises avec le syndrome post-commotionnel. “J’ai eu un très, très bon soutien médical, une grande patience sur le plateau”, a-t-elle déclaré. Variété. « Je suis juste extrêmement fier de moi. Je suis extrêmement fier de Ryan, de l’équipe, juste pour sa résilience – surmonter les adversités à chaque étape du chemin », a déclaré Letitia, faisant référence à Chadwick Bosemanc’est la mort. “Quand j’ai fini de filmer, j’ai pleuré comme un petit bébé”, a-t-elle ajouté.

Alors que Letitia se remettait, des rapports ont affirmé qu’elle n’était pas vaccinée contre le COVID-19, après que l’actrice eut publié un tweet supprimé depuis dans lequel elle remettait en question l’efficacité du vaccin. Mais le producteur Nate Moore a dit Variété qu’il n’y avait pas de drame sur le statut vaccinal de Letitia sur le plateau. « Ce n’est pas une question que nous avons posée à qui que ce soit, pour être tout à fait honnête. Elle n’a jamais parlé de ses opinions de toute façon. Nous avons lu des histoires qui, selon moi, étaient injustes, car je ne sais pas d’où elles viennent. En tant que personne qui est littéralement sur le plateau à côté du moniteur tout le temps, j’ai l’impression que je l’aurais entendu. Letitia n’a pas abordé son statut vaccinal lors de l’entretien avec Variété.

Letitia joue dans le Panthère noire suite avec Lupita Nyong’o, Duc Winston, Danaï Guriraet Angela Bassetteaux côtés des nouveaux arrivants MCU Tenoch Huerta, Dominique Thorne, et Michaëla Coel. Le film Marvel très attendu ne présente pas Wakanda King T’Challa, après le décès tragique de Chadwick d’un cancer du côlon en 2020 à l’âge de 43 ans. Panthère noire : Wakanda pour toujours sort le 11 novembre.