Letitia Wright et le mannequin Eva Apio déclenchent des rumeurs de relation

Quelque Panthère noire les fans pensent que Shuri a discrètement fait ses débuts avec son mannequin, mais d’autres pensent qu’il y a de la pêche à la traîne de haut niveau.

Letitia Wright a déclenché des rumeurs de relation avec le mannequin ougandais Eva Apio.

Plusieurs utilisateurs de Twitter ont remarqué que les deux ont changé leurs photos de profil pour les visages de l’autre et l’ont pris comme un “lancement en douceur” de leur couple.

Plusieurs personnes allèguent cependant que Wright et Apio, qui ont assisté à la Wakanda pour toujours Première à Londres, ne sont que des amis et se moquent des rumeurs de relation.

L’amie de Letitia, Eva, est signée chez Premier Models et a précédemment détaillé les pièges des médias sociaux avec Magazine du pays des merveilles.

MJ : Seuls quelques-uns survivent dans les rues d’Internet [laughs]. Avez-vous déjà eu des moments marquants en ligne où vous vouliez simplement supprimer les réseaux sociaux et vous évader pour toujours ?

EA : Oui, tous les deux jours. Les gens ont trouvé quelque chose sur Twitter et je ne sais pas pourquoi, mais j’ai mis mon nom sur Twitter ce jour-là et je lisais tout en disant : « Oh mon Dieu, je veux juste disparaître. Je suis Lion, donc je suis dramatique. J’ai supprimé mon Instagram et j’ai laissé tout le monde me manquer pendant quatre heures, puis je suis revenu.

MJ : Vous retrouvez-vous toujours à chercher votre nom ? C’est mauvais, n’est-ce pas ?

EA : Non, je me fiche de ce que les gens ont à dire [about me] plus. Vous ne faites que vous muscler.