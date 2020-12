Letitia Wright avait beaucoup à dire aux fans qui remettaient en question les informations dont elle faisait la promotion sur le prochain vaccin COVID-19.

Le joueur de 27 ans Panthère noire étoile tweeté le jeudi 3 décembre, une vidéo de la chaîne YouTube On the Table. Le métrage présente l’hôte Tomi Arayomi exprimer son scepticisme sur les vaccins en général, et en particulier sur celui qui est en route pour le coronavirus Wright a inclus l’emoji des mains de prière avec son tweet.

Les utilisateurs de Twitter ont rapidement exprimé leurs inquiétudes concernant la vidéo et Wright n’a pas hésité à répondre.

«si vous ne vous conformez pas aux opinions populaires. mais posez des questions et pensez par vous-même… vous êtes annulé», elle tweeté après avoir publié la vidéo.

Lorsqu’une personne a demandé à Wright de reconsidérer sa position parce qu’elle mettait les gens en colère, le Prêt Player One actrice a répondu»,« ce n’est pas mon intention de déranger quelqu’un.