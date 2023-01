Letitia James presse MSG sur la technologie de reconnaissance faciale

Le procureur général de New York, Letitia James, souhaite entendre Madison Square Garden Entertainment Corporation sur l’utilisation signalée par la société de la technologie de reconnaissance faciale dans ses salles.

MSG Divertissement aurait utilisé la technologie pour identifier et refuser l’entrée à plusieurs avocats affiliés à des cabinets d’avocats impliqués dans des litiges en cours concernant l’entreprise, y compris ceux avec des abonnements. Selon une lettre qu’elle a envoyée à l’entreprise Mardi, environ 90 cabinets d’avocats étaient impactés par cette politique.

L’empêchement des avocats d’accéder aux sites de MSG Entertainment en raison de litiges en cours pourrait violer les lois locales, étatiques et fédérales sur les droits de l’homme, a écrit James.

MSG Entertainment possède et exploite des salles à travers New York, notamment le Radio City Music Hall, le Madison Square Garden et le Hulu Theater.

“MSG Entertainment ne peut pas mener ses batailles juridiques dans ses propres arènes”, a déclaré James mercredi dans un communiqué annonçant sa lettre.

“Le Madison Square Garden et le Radio City Music Hall sont des lieux de renommée mondiale et devraient traiter tous les clients qui ont acheté des billets avec équité et respect”, a-t-elle déclaré. “Quiconque possède un billet pour un événement ne devrait pas craindre de se voir refuser l’entrée à tort en raison de son apparence, et nous exhortons MSG Entertainment à inverser cette politique.”

MSG Entertainment n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la lettre.

James dans la lettre a également écrit que le logiciel de reconnaissance faciale utilisé par MSG Entertainment peut ne pas être entièrement fiable et pourrait entraîner des cas de discrimination et de préjugés, en particulier contre les personnes de couleur et les femmes.

À la fin de l’année dernière, Kelly Conlon et sa fille se sont vu refuser l’entrée à l’émission Christmas Spectacular du Radio City Music Hall après avoir été identifiée par un logiciel de reconnaissance faciale. Conlon est associé au cabinet d’avocats Davis, Saperstein and Solomon, qui est impliqué depuis des années dans des litiges pour préjudice corporel contre un restaurant sous MSG Entertainment.

“MSG a institué une politique simple qui empêche les avocats poursuivant un litige actif contre la société d’assister à des événements sur nos sites jusqu’à ce que ce litige soit résolu”, a déclaré un porte-parole de MSG Entertainment à l’époque. “Bien que nous comprenions que cette politique est décevante pour certains, nous ne pouvons ignorer le fait que les litiges créent un environnement intrinsèquement défavorable.”