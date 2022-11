Letitia James fait des ennemis célèbres. Cela lui fera-t-il gagner une élection ?

Mme James détient des avantages significatifs avant les élections de mardi. S’appuyant dans une certaine mesure sur le trésor de guerre qu’elle a commencé à constituer lors de sa course au poste de gouverneur, Mme James est entrée en octobre avec des millions de dollars de plus que M. Henry, selon les derniers documents de campagne, et avait encore près d’un million de dollars à dépenser dans la course. dernier tronçon, par rapport aux quelque 100 000 $ de M. Henry.

Mme James est également démocrate dans un État où aucun républicain n’a été élu procureur général depuis 1994, et elle est beaucoup plus reconnaissable par les électeurs de New York que son adversaire. Un sondage du Siena College publié le mois dernier a révélé que 91 % des personnes interrogées ne connaissaient pas M. Henry. Cette enquête a également révélé que Mme James avait un avantage de 11 points de pourcentage dans la course.

Pourtant, de récents sondages dans la course au gouverneur ont suggéré que l’environnement politique à New York pourrait être ouvert à un républicain pour être compétitif contre un démocrate sortant lors d’une élection à l’échelle de l’État. Lors d’un rassemblement à Harlem mercredi, Mme James a reconnu qu’elle et d’autres personnes sur le bulletin de vote, y compris la gouverneure Kathy Hochul, étaient dans des compétitions plus serrées que prévu.

“J’ai besoin de vous”, a déclaré Mme James à des dizaines de partisans. “Parce que cette course en ce moment devient très, très proche.”

Kenneth Sherrill, professeur émérite de sciences politiques au Hunter College, a déclaré que la préférence des électeurs pour le gouverneur et dans les courses au Congrès influencerait fortement la course au procureur général, qui a reçu relativement peu d’attention.

Cet effet, a-t-il ajouté, serait encore plus important pour M. Henry compte tenu de son manque de reconnaissance de nom. “Je ne pense pas qu’il va avoir une influence par lui-même”, a déclaré le professeur Sherrill.