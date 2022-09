Letitia James dépose une plainte de 250 millions de dollars contre Donald Trump

Aujourd’hui était inévitable. Donald Trump a toujours été le type dans la ruelle avec un trench plein de montres “Rolex” et la vente de marchandises frauduleuses est un motif de sanction en vertu de la loi.

Cet après-midi, la procureure générale de l’État de New York, Letitia James, est montée sur le podium pour annoncer que 54% des anciennes POTUS de femmes blanches et ses enfants Don Jr, Eric et Ivanka sont poursuivis pour des années de séduction flagrante et d’intrigues sans fin. d’une manière qui mettrait Merde de rap!Shawna et Mia ont honte. Vous pouvez pratiquement entendre les réjouissances d’ici. Lors de la conférence de presse, James a parlé de son raisonnement pour ce procès en des termes non équivoques. Trop c’est trop. Les poulets ont fait tourner le bloc pour se percher.

Pour être clair, il s’agit d’un procès civil, ni Trump ni ses enfants ne risquent d’aller en prison, cependant, le jugement de responsabilité de 250 millions de dollars pourrait être une tache très difficile à éliminer d’une carrière professionnelle pleine de marques de dérapage et de taches de dookie. Sans entrer trop dans les détails, James affirme que le syndicat du crime (présumé) de Trump a grossièrement surévalué ses actifs dans le but d’extraire plus d’argent des prêteurs qu’ils ne rembourseraient finalement jamais.

Cela ressemble à la marque de chicanerie pour laquelle le nom Trump est célèbre depuis des décennies. Nous espérons qu’ils devront payer chaque centime rouge.