Letitia Dean d’EastEnders a l’air plus mince que jamais alors qu’elle câline le bébé de son frère James Farrar à l’écran

La star d’EASTENDERS, Letitia Dean, rayonne sur une nouvelle photo avec le bébé de son frère James Farrar à l’écran.

L’actrice, 54 ans, est tout sourire en un clin d’œil avec le tot dont le père joue Zack Hudson sur le feuilleton BBC One.

Instagram

L’actrice d’EastEnders, Letitia Dean, a montré son physique plus mince sur une photo dans les coulisses du tournage[/caption]

Bbc

Sharon Watts et Zack Hudson, interprétés par James Farrar[/caption]

Instagram

James Farrar et sa femme Ali ont accueilli leur premier bébé il y a 11 mois[/caption]

Letitia, qui joue Sharon Watts dans le feuilleton de la BBC, portait un pull à col roulé noir et blanc et des leggings noirs.

Plus tôt cette année, elle a laissé les fans choqués par son incroyable perte de poids et a été rebaptisée la «reine maigre» de Walford par les téléspectateurs, après avoir laissé tomber une incroyable QUATRE tailles de robe.

En seulement quatre mois, l’actrice a révélé qu’elle était passée de 10 livres 4 livres à 8 livres 3 livres – et juste en changeant son régime alimentaire.

Parallèlement à un nouveau régime d’exercice, la star a réduit son apport calorique à seulement 1 300 afin de perdre rapidement du poids.

Elle a pris soin de se concentrer uniquement sur les «aliments sains» – comme le pain pita et la poitrine de poulet, et «beaucoup de légumes verts».

“C’était incroyable”, a-t-elle déclaré à l’Express. “J’ai découvert que j’avais tellement plus d’énergie que lorsque je mangeais de la malbouffe.”

“Le régime de la soupe aux choux, l’Atkins et un régime dégoûtant composé uniquement d’œufs”, a-t-elle dit un jour à propos de son secret de perte de poids.

L’actrice a également subi une perte dévastatrice en juin lorsqu’elle a révélé que son père bien-aimé était décédé.





L’actrice d’EastEnders a dédié sa récompense pour réalisation exceptionnelle à son défunt père dans un discours émouvant.

Elle a déclaré sur scène aux British Soap Awards : « J’ai perdu mon papa il y a une semaine, donc c’est pour mon papa, j’espère qu’il est fier.

« Et pour ma maman chérie, et j’espère que vous apprécierez votre fish and chips. Mais sérieusement, merci les gars.

“Je ne suis pas très doué pour parler en public, mais je vous aime tous et je vous remercie beaucoup pour la façon dont vous m’aimez.”

Bbc

L’actrice joue Sharon Watts dans EastEnders et a abandonné quatre tailles de robe ces derniers mois[/caption]