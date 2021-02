L’équipe nationale masculine des États-Unis jouera un match amical contre l’Irlande du Nord à Belfast le 28 mars, a annoncé lundi la Fédération américaine de football.

Alors que le match se déroulera à Windsor Park, le stade national d’Irlande du Nord, il se déroulera selon le protocole Return To Play de l’UEFA, ce qui signifie que les fans ne seront pas présents.

Dates clés du soccer masculin américain Qualifications olympiques 18-30 mars Ligue des Nations Juin (dates à déterminer) Coupe d’Or Juillet (dates à déterminer) Jeux olympiques 21 juillet-août. sept Qualifications Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

C’est l’un des deux matches que les États-Unis s’attendent à disputer en Europe en mars.

L’USMNT envisage une 2021 chargée, avec une participation à la Ligue des Nations de la CONCACAF, à la Gold Cup de la CONCACAF et aux qualifications pour la Coupe du monde, tous au programme.

On s’attend à ce que le manager Gregg Berhalter fasse venir des joueurs principalement européens pour le match.

« C’est une bonne opportunité de travailler avec notre groupe complet avant le Final Four de la Ligue des Nations en juin », a déclaré Berhalter. « Nous avons été enthousiasmés par les progrès que nos joueurs continuent de faire avec leurs clubs, et maintenant nous avons une autre chance de renforcer notre groupe avant le début des qualifications pour la Coupe du monde plus tard cette année. L’Irlande du Nord est une équipe très compétitive et apporte une différents défis dans leur façon de jouer. Nous attendons avec impatience une belle expérience. «

Pour l’Irlande du Nord, le match se situe entre deux matches de qualification pour la Coupe du monde. Le premier sera à l’extérieur en Italie le 25 mars, tandis que le second sera un match à domicile contre la Bulgarie.

La rencontre sera la première en 70 ans entre les deux parties. Le 11 août 1948, l’Irlande du Nord l’emporta 5-0.