À la suite de la publication mardi de nouvelles lignes directrices sur la consommation d’alcool par le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCLAT), les experts de la santé affirment que l’étiquetage obligatoire des boissons alcoolisées joue un rôle clé dans la sensibilisation aux effets négatifs de la consommation d’alcool sur la santé.

En plus des nouvelles recommandations sur le nombre de boissons alcoolisées que les Canadiens devraient consommer en une semaine, les lignes directrices mises à jour du CCLAT demandent également à Santé Canada d’exiger des étiquettes sur toutes les boissons alcoolisées. Ces étiquettes incluraient des détails sur le nombre de verres standard dans un récipient, ainsi que des avertissements sanitaires.

“Les gens ont le droit de savoir”, a déclaré mardi le PDG de la CCSA, le Dr Alexander Caudarella, à CTV News Channel. “Cela ne signifie pas qu’ils vont éliminer complètement le risque, cela signifie simplement que… ils ont le droit de prendre des décisions éclairées et libres.”

La sensibilisation aux risques pour la santé liés à l’alcool reste faible au Canada, a déclaré Kara Thompson, professeure agrégée de psychologie à l’Université St. Francis Xavier en Nouvelle-Écosse. Thompson était également l’un des consultants impliqués dans l’élaboration des nouvelles lignes directrices.

Savoir combien de boissons se trouvent dans une bouteille de boisson ou une canette permettra aux gens de compter plus facilement leurs boissons, a-t-elle déclaré.

“Nous espérons que nous donnons aux gens des informations qu’ils peuvent utiliser pour faire des choix plus éclairés concernant leur consommation d’alcool et réduire leurs méfaits liés à l’alcool”, a-t-elle déclaré mardi à CTV News Channel.

C’est la première fois que les directives de consommation d’alcool à faible risque du CCLAT sont mises à jour depuis 2011. Selon les nouvelles recommandations, les Canadiens devraient viser à ne pas consommer plus de deux verres standard par semaine afin d’éviter de graves conséquences pour la santé.

La consommation de trois à six verres par semaine est associée à des risques modérés pour la santé et augmente les risques de développer des cancers tels que ceux affectant le côlon et le sein. Pendant ce temps, la consommation de sept verres ou plus par semaine s’accompagne d’un risque élevé d’effets négatifs sur la santé, notamment de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux.

Au Canada, une boisson standard est considérée comme l’une des suivantes : 12 oz. de bière avec cinq pour cent d’alcool, cinq oz. de vin avec 12 pour cent d’alcool, ou 1,5 oz. d’alcool fort à 40 pour cent d’alcool.

Les directives précédentes du CCSA sur la consommation d’alcool à faible risque suggéraient un maximum de 10 verres par semaine pour les femmes et de 15 verres par semaine pour les hommes. Ces recommandations forment également la base des lignes directrices sur la consommation d’alcool de Santé Canada.

Compte tenu des liens avec le cancer, la Société canadienne du cancer (SSC) demande également au gouvernement fédéral de mettre en place un étiquetage obligatoire sur les boissons alcoolisées, a déclaré Elizabeth Holmes, gestionnaire principale des politiques de santé à la SSC. Le cancer est la principale cause de décès au Canada, note le CCLAT.

“Plus de 40% des Canadiens ne savent pas que l’alcool augmente le risque de cancer”, a-t-elle déclaré mardi à CTV News Channel. “Moins vous buvez d’alcool, plus votre risque de cancer est faible.”

Même une consommation modérée d’alcool est associée à un risque accru de cancer, a déclaré Holmes.

Cependant, pour ceux qui réduisent leur consommation d’alcool, cela peut entraîner certains avantages sur la route, a déclaré Thompson.

“Il existe des preuves que la réduction de la consommation d’alcool inversera certains des effets néfastes de l’alcool”, a-t-elle déclaré.

LES CHANGEMENTS DANS LA CONSOMMATION D’ALCOOL NÉCESSITENT UN CHANGEMENT CULTUREL : EXPERT

Au cours des 12 dernières années, les preuves scientifiques concernant les impacts de la consommation d’alcool ont radicalement changé, a déclaré Caudarella. Les dernières lignes directrices découlent d’un rapport publié par le CCSA en août 2022, qui est basé sur deux années de recherche et plus de 5 000 études évaluées par des pairs.

Bien que cela ait entraîné des changements dans les dernières directives du CCSA, il doit également y avoir un changement dans la réflexion sur les risques pour la santé posés par la consommation d’alcool, a déclaré Caudarella.

“Il ne peut plus y avoir de ligne tracée dans le sable, en dessous de laquelle nous pouvons garantir la sécurité”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de montant entièrement sûr.”

De plus, réduire la consommation peut être difficile en raison du rôle culturel que joue l’alcool dans le cadre des réseaux sociaux, a déclaré Thompson. Afin de faciliter ce changement culturel, le gouvernement fédéral doit également jouer un rôle, a-t-elle déclaré.

“Nous savons que lorsque l’alcool est bon marché et facilement disponible, les gens boivent plus”, a-t-elle déclaré. “Donc, l’introduction de meilleures réglementations sur des choses comme le marketing et la publicité, sur la disponibilité et le prix de l’alcool, ainsi que sur ces étiquettes d’avertissement peut vraiment aider à faire évoluer la culture dans une direction positive.”



Avec des fichiers de Tom Yun de CTVNews.ca et de La Presse canadienne