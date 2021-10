L’étincelle la plus brillante de Saka dans le faible tirage d’Arsenal à Brighton, réalisant une performance de 7/10

Un jour de pluie sur la côte sud a préparé le terrain pour le voyage d’Arsenal à Brighton & Hove Albion samedi, où les Gunners ont joué un match nul 0-0 en Premier League.

L’équipe locale a pris le dessus dès que l’équipe de Graham Potter a forcé des erreurs et livré un certain nombre de balles dangereuses dans la surface, Marc Cucurella ayant remporté un certain succès sur le flanc gauche. Les deux équipes ont cherché à s’annuler en seconde période sans opportunité dangereuse jusqu’à la 76e minute, lorsque Emile Smith Rowe a saisi une passe de Thomas Partey, mais l’effort du milieu de terrain était trop proche du gardien de Brighton Robert Sanchez. Les hôtes ont failli voler les trois points avant qu’Aaron Ramsdale ne gêne un ballon destiné à Neal Maupay, et c’était la dernière chance réelle d’un match qui semblait destiné à être dans l’impasse à la fin des 90 minutes. .

Points positifs

Il y a des signes de promesse à l’arrière central, qui est un domaine avec lequel Arsenal a eu du mal ces derniers temps. Ben White et Gabriel n’ont pas semblé déconcertés sous la pression et ont marqué le résultat dans un match difficile à l’extérieur.

Négatifs

Un autre jour, les Gunners auraient pu se retrouver en retrait de deux à la mi-temps. C’était trop facile pour Brighton, qui sera déçu de sa finition en première mi-temps. L’équipe de Mikel Arteta était également trop gaspilleuse avec le ballon, rassemblant rarement un nombre notable de passes pour créer des problèmes.

Notes des managers sur 10

7 — Des ajustements tactiques ont semblé refroidir le contrôle de Brighton après une première mi-temps torride. Arteta cherchait activement à changer le jeu, présentant à la fois Alexandre Lacazette et Nicolas Pepe avec beaucoup de temps restant dans le match.

Notes des joueurs (1-10 ; 10 = meilleur, les joueurs introduits après 70 minutes n’obtiennent aucune note)

GK Aaron Ramsdale, 7 — Le gardien commandait bien sa défense dans les moments de pression et cela insufflait un peu de calme quand il le fallait. Une belle interception a empêché un Maupay en attente de voler les trois points.

DF Kieran Tierney, 6 — Le défenseur a été appelé à l’action et a dû être prudent lors de la conversion du centre de Cucurella loin du but. Tierney aurait pu être plus efficace à l’avenir, trop souvent ses centres n’ayant pas réussi à trouver une zone dangereuse.

DF Gabriel, 7 ans — Une démonstration positive de ce qui semble être un partenariat prometteur de défenseur central entre Gabriel et White. Le Brésilien a géré les situations confortablement et a rendu difficile pour Brighton d’attaquer au cœur de la défense.

DF Ben White, 7 ans — L’ancienne star de Brighton devait rester allumée tout au long du match et était souvent le défenseur d’Arsenal pour éliminer le danger.

DF Takehiro Tomiyasu, 5 ans — Pris parfois en train de faire la sieste et semblait lutter contre une attaque dynamique de Brighton. Une expérience d’apprentissage pour le jeune défenseur qui devra mieux faire face à une opposition difficile.

MF Albert Sambi Lokonga, 6 ans — Lent à lâcher le ballon dans des moments qui ont empêché certaines contre-attaques d’opportunités prometteuses. Une journée difficile au bureau pour l’ancien capitaine d’Anderlecht.

Bukayo Saka était le seul point positif d’Arsenal lors d’un match nul assez sombre à Brighton. Steve Bardens/Getty Images

MF Thomas Partey, 6 — L’ancienne star de l’Atletico Madrid a eu du mal à contrôler le milieu de terrain à des moments où son expérience était vitale. Presque aidé à gagner le match en créant la meilleure chance du match d’Arsenal avec une passe astucieuse à Smith Rowe.

MF Emile Smith Rowe, 6 — La meilleure chance d’Arsenal en première mi-temps est venue d’un centre précoce de Smith Rowe auquel Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas pu réagir assez rapidement. Le joueur de 21 ans semblait plus à l’aise après l’introduction de Pepe, lui permettant de jouer dans une position de n ° 10 plus favorisée, mais il doit faire beaucoup mieux avec la grande chance qui lui a été présentée.

MF Martin Odegaard, 5 — Bien que les conditions aient pu jouer un rôle, le n ° 10 d’Arsenal a gaspillé sa passe et a donné le ballon par négligence à de trop nombreuses reprises. Remplacé juste après l’heure.

MF Bukayo Saka, 7 ans — L’étincelle la plus brillante d’Arsenal en attaque, Saka a cherché à troubler les défenseurs de Brighton avec une course directe. Il a rarement pris une mauvaise décision ce jour-là, mais le joueur de 20 ans ne peut pas tout faire tout seul.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 6 — Le leader a fait de son mieux pour trouver de l’espace dans les canaux mais a eu du mal à recevoir un service au stade Amex, avec seulement sept touches en première mi-temps. Finalement remplacé par Lacazette à la 72e minute.

Suppléants

MF Nicolas Pépé, 6 — La supercherie de l’ailier aurait pu être utile si Arsenal parvenait à le mettre sur le ballon.

FW Alexandre Lacazette, N/R — Introduit pour Aubameyang, qui était en difficulté mais a rencontré le même genre de problèmes dans le troisième de Brighton. Isolé.

MF Ainsley Maitland-Niles, N/R — Entré pour Saka, qui a été forcé de partir en raison d’une blessure.