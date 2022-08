L’étiage du Rhin constitue une nouvelle menace pour l’économie allemande

L’eau de la rivière est tombée à des niveaux “exceptionnellement bas” dans certaines régions, perturbant la navigation sur la voie navigable intérieure la plus importante du pays, ont déclaré vendredi à CNN des responsables allemands.

Le manque de précipitations ces derniers mois signifie que les cargos transportent désormais des charges plus légères, les coûts de transport s’envolent et les risques économiques et d’approvisionnement en électricité s’aggravent.

Le mois dernier, l’Institut fédéral allemand d’hydrologie a averti que les débits d’eau à la jauge de Kaub, située à l’ouest de Francfort, n’étaient déjà qu’à 45 % des niveaux moyens pour cette période de l’année. L’agence a déclaré que cela avait créé des “obstructions fréquentes” pour les navires.

Désormais, les niveaux d’eau devraient encore baisser avant de remonter “très légèrement” dans les semaines à venir, a annoncé vendredi l’Autorité des voies navigables et de la navigation du Rhin.