CORONAVIRUS pourrait bientôt être détecté par un «alcootest» avec une société de diagnostic affirmant avoir développé un nouveau test pour détecter le bogue avec une précision de 98%.

Scentech Medical a déclaré que la technologie – alors qu’elle en était encore au stade des tests – était si simple qu’elle pouvait finalement être utilisée par n’importe qui.

L’appareil fonctionnerait de la même manière qu’un éthylotest qui détecte le taux d’alcoolémie.

Et bien que la première étape de la sortie prévue de l’appareil ne devrait pas être rendue publique, on espère qu’il sera en mesure de détecter rapidement le bogue et d’aider à contrôler le spead.

Lors de ses tests préliminaires, qui n’étaient pas encore terminés, la société avait constaté une précision de 98% dans l’utilisation du test, qui ne prenait que quelques minutes.

Il a été comparé à un test de police utilisé pour tester les conducteurs s’ils étaient sous l’influence de l’alcool. L’utilisateur respire dans un tube et attend quelques minutes les résultats, le test distinguant des milliers de composés gazeux dans l’haleine.

La technologie, qui n’a pas encore reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA), devrait avoir ses tests terminés d’ici la fin du mois de mars.

Malgré cela, la société a franchi le seuil requis pour un test de diagnostic avec une efficacité au moins égale à celle des tests de coronavirus PCR «étalon-or». Celles-ci ont une sensibilité supérieure à 91% et une spécificité supérieure à 91,2%.

L ‘«algorithme unique» de la société prétendait pouvoir avoir un niveau de sensibilité et de spécificité encore plus élevé, ce qui conduirait à des résultats supérieurs aux tests commerciaux existants.

Les résultats préliminaires pourraient signifier que le test était éligible pour l’approbation de la FDA.

Le PDG de Scentech Medical, Yaniv Hevron, a déclaré que le test pourrait englober la nouvelle gamme de variantes de coronavirus qui sévit dans le monde entier, comme celles aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

«Notre système est efficace pour détecter les patients asymptomatiques, ainsi que les nouvelles mutations et les nouvelles épidémies», a déclaré Hevron.

Les participants à l’essai comprenaient à la fois des volontaires sains et des volontaires corona positifs, qui n’avaient qu’à attendre quelques minutes pour recevoir leurs résultats.

Schentech avait des objectifs ambitieux pour le processus de test, visant à l’accélérer pour atteindre un test de 30 secondes.

« Les biomarqueurs identifiés dans le processus de cartographie sont une avancée scientifique et la base de la construction d’une » empreinte chimique « qui sera utilisée pour identifier le coronavirus, les mutations du coronavirus et le statut immunitaire », a déclaré la société.

Si et quand le produit est commercialisé, il pourrait être utilisé par tous.

« Cela nécessite un opérateur sans compétences techniques », a déclaré Hevron.

Scentech a déjà été en contact avec des gouvernements étrangers pour discuter de la commercialisation du produit à l’étranger.