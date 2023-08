L’éthique délicate des implants cérébraux et du consentement éclairé

La participante à la première étude, Pat Bennett, a perdu la capacité de parler à cause de la SLA, également connue sous le nom de maladie de Lou Gehrig, une maladie dévastatrice qui affecte tous les nerfs du corps. Finalement, cela conduit à une paralysie quasi totale, de sorte que même si les gens peuvent penser et raisonner, ils n’ont pratiquement aucun moyen de communiquer.

L’autre étude portait sur une femme de 47 ans, Ann Johnson, qui a perdu la voix à la suite d’un accident vasculaire cérébral qui l’a laissée paralysée, incapable de parler ou de taper sur un clavier.

Ces deux femmes peuvent communiquer sans implant. Bennett utilise un ordinateur pour taper. Johnson utilise un dispositif de suivi oculaire pour sélectionner des lettres sur un écran d’ordinateur ou, souvent avec l’aide de son mari, un tableau à lettres pour épeler des mots. Les deux méthodes sont lentes, atteignant environ 14 ou 15 mots par minute, mais elles fonctionnent.

Cette capacité à communiquer leur a donné le pouvoir de consentir à participer à ces essais. Mais comment fonctionne le consentement lorsque la communication est plus difficile ? Pour le bulletin d’information de cette semaine, jetons un coup d’œil à l’éthique de la communication et du consentement dans les études scientifiques où les personnes qui ont le plus besoin de ces technologies ont le moins de capacité à faire connaître leurs pensées et leurs sentiments.

Les personnes qui bénéficieront particulièrement de ce type de recherche sont celles atteintes du syndrome de verrouillage (LIS), qui sont conscientes mais presque entièrement paralysées, sans capacité de bouger ou de parler. Certains peuvent communiquer avec des appareils de suivi oculaire, des clignements ou des contractions musculaires.

Jean-Dominique Bauby, par exemple, a subi un accident vasculaire cérébral et ne pouvait communiquer qu’en clignant de l’œil gauche. Pourtant, il a réussi à écrire un livre en composant mentalement des passages, puis en les dictant une lettre à la fois pendant qu’un assistant récitait l’alphabet encore et encore.

Ce type de communication est cependant épuisant, tant pour le patient que pour la personne qui l’assiste. Cela prive également ces personnes de leur vie privée. « Vous devez entièrement dépendre des autres pour vous poser des questions », explique Nick Ramsey, neuroscientifique au centre médical universitaire d’Utrecht Brain Center aux Pays-Bas. « Quoi que vous vouliez faire, ce n’est jamais privé. Il y a toujours quelqu’un d’autre, même quand on veut communiquer avec sa famille.

Une interface cerveau-ordinateur qui traduit les signaux électriques du cerveau en texte ou en parole en temps réel restaurerait cette intimité et donnerait aux patients la possibilité d’engager une conversation selon leurs propres conditions. Mais permettre aux chercheurs d’installer un implant cérébral dans le cadre d’un essai clinique n’est pas une décision à prendre à la légère. La neurochirurgie et la pose d’implants comportent un risque de convulsions, de saignements, d’infections, etc. Et dans de nombreux essais, l’implant n’est pas conçu pour être permanent. C’est quelque chose qu’Edward Chang, neurochirurgien à l’UCSF, et son équipe tentent de faire comprendre aux participants potentiels. « Il s’agit d’un essai limité dans le temps », dit-il. « Les participants sont pleinement informés qu’après plusieurs années, l’implant pourra être retiré. »