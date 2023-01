L’éthique de la véritable passion du crime en débat

Pour certaines personnes, la détente ressemble à s’installer avec un bon verre de vin et l’histoire de meurtre la plus graphique et la plus troublante qu’on puisse imaginer.

Les vraies histoires de crime ont toujours fait appel à nos natures les plus basses. Maintenant, le genre est pratiquement un style de vie, avec des docuseries, des podcasts et des enquêtes sans fin pour se gaver et discuter sur les commentaires de TikTok ou la table du brunch. Un genre entier de vidéos lifestyle-slash-true-crime commande des centaines de milliers d’abonnés sur YouTube, où les influenceurs se maquillent tout en discutant avec désinvolture de toutes sortes d’atrocités.

C’est absurde, d’une certaine manière, comment quelque chose d’aussi sombre a trouvé une place aussi sacrée dans le panthéon de la culture pop. “Saturday Night Live” a produit sa propre version classique des “spectacles de meurtre”, et TikTok regorge de blagues sur des personnes semblant vivre paisiblement leur vie tandis que la voix dans leurs écouteurs bourdonne sur les bras et les jambes coupés. Les sorties de vrais crimes ne montrent aucun signe de ralentissement, avec des titres de streaming récents tels que “The Hatchet Wielding Hitchhiker” (Netflix) et “Death in the Dorms” (Hulu).

Cependant, le boom des histoires sordides de malheur humain a conduit certains vrais passionnés de crime à considérer les ramifications éthiques de leur passion. Après tout, le vrai crime est appelé “vrai” pour une raison. Au cœur de chaque nouvelle enquête spéciale ou qui fait la une de Netflix se trouvent une victime et une famille, sans parler des innombrables personnes dont l’implication dans ces tragédies représente bien plus qu’un simple divertissement. Existe-t-il une manière éthique d’être un vrai fan de crime ? Et si c’est le cas, qu’est-ce qui est acceptable et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

UN FAN TIRE LA LIGNE

Bobbi Miller, experte en divertissement et animatrice du podcast de divertissement “The Afternoon Special”, mène des conversations sur la consommation éthique du vrai crime depuis des années. Elle dit qu’elle s’est sentie mal à l’aise en regardant “Dahmer”, le premier volet d’une série d’anthologies sur le vrai crime de Netflix qui se concentrait sur le tueur en série notoire.

Elle se sentait encore plus mal à l’aise de voir la série exploser en popularité malgré les inquiétudes généralisées parmi les vrais observateurs du crime selon lesquelles la série habilement produite glorifiait Jeffrey Dahmer et se déroulait à l’encontre des souhaits de certaines des familles de ses victimes. Evan Peters, qui a joué le rôle principal, a même remporté un Golden Globe pour son interprétation, provoquant un tollé supplémentaire de la part des personnes touchées par les crimes très réels de Dahmer.

“Je pense que le vrai crime est contraire à l’éthique”, a-t-elle déclaré à CNN. “Cela ne veut pas dire que c’est quelque chose qui ne devrait pas exister. La ligne dans le sable, pour moi, est de savoir si un média adopte une approche de fiction ou de non-fiction, en termes de sensationnalisme du récit ou d’essayer de créer un attrait autour d’un criminel.”

Alors que certains documentaires et autres médias contiennent des nuances et un respect qui les distinguent des offres plus sordides, Miller dit qu’elle encourage toujours les gens à ne pas laisser leur plaisir du vrai crime franchir la ligne de l’obsession. Les vraies histoires de crime éthiques, dit-elle, sont celles qui se concentrent sur les victimes et ne centrent pas le criminel sur un culte de la personnalité ou un esprit mystérieux à démêler.

“Lorsque vous vous éloignez d’une véritable histoire de crime, cela devrait être avec un certain respect pour la victime”, dit-elle.

DIVERTISSEMENT OU REALITE ?

Les téléspectateurs ont toujours eu un vif intérêt pour les soi-disant “procès du siècle”, qu’ils se soient entassés autour d’une télévision lors du procès d’OJ Simpson dans les années 1990 ou qu’ils aient arraché des journaux pour suivre les crimes de Lizzie Borden dans les années 1800. . Cependant, la popularité du podcast “Serial” de 2014 a lancé le vrai crime dans une nouvelle ère d’ubiquité. Au cours de la décennie suivante, il est devenu l’un des genres les plus populaires dans de multiples formes de médias. En 2020, le vrai crime était le troisième genre de podcast le plus populaire sur toutes les principales plateformes de podcast, avec des émissions majeures comme “My Favorite Murder” et “Crime Junkie” figurant parmi les 10 offres les plus écoutées de l’année.

Les femmes sont plus susceptibles d’être de véritables fans de crime que les hommes, et c’était vrai même avant l’ère actuelle dirigée par “Serial”. Désormais, les femmes sont beaucoup plus susceptibles de suivre de véritables histoires de crime sur les réseaux sociaux – un lieu de rencontre majeur pour que les gens regardent ensemble des soi-disant émissions de meurtre ou commentent des affaires en cours.

Cet attrait genré est évident dans toutes les façons dont le vrai crime saigne dans d’autres domaines de la culture pop : de nombreuses personnes influentes populaires sur YouTube sont de jeunes femmes. Avant que les fans ne plongent dans leur dernier documentaire, une réserve inépuisable de produits sur le thème du meurtre sur Etsy leur assure de pouvoir se blottir avec une couverture “C’est ma vraie couverture de surveillance du crime”, allumer une bougie sur le thème de Jeffrey Dahmer ou verser du thé dans un tasse qui lit, “les roses sont rouges, les violettes sont bleues. J’ai observé assez d’expositions de crime. Ils ne vous trouveront jamais.”

Miller note également que les vrais fans de crime communiquent et échangent des informations de manière très similaire à d’autres fandoms de divertissement.

“La différence est que les fandoms de ‘Star Wars’ et de Marvel traitent leur fiction comme si elle était réelle, alors que les vrais fandoms du crime traitent quelque chose de très réel comme de la fiction”, dit-elle.

Pourquoi, exactement, le vrai crime est si attrayant est son propre mystère non résolu.

“Je pense vraiment qu’une partie de la raison pour laquelle les femmes sont attirées par le vrai crime est qu’il existe un niveau de relativité entre les femmes et les victimes dans ces histoires”, déclare Kevin John, professeur de communication à l’Université Brigham Young. “Et nous nous projetons souvent sur les médias que nous consommons.”

Cette ligne floue peut causer de réels dommages lorsque les vrais fans de crime regardent au-delà des docu-séries sordides et des podcasts addictifs pour trouver des divertissements dans des cas réels qui n’ont pas encore été pleinement confirmés. Le meurtre de quatre étudiants de l’Université de l’Idaho fin 2022 est un exemple tragique de ce qui se passe lorsque les crimes sont traités comme des mystères à résoudre. L’enquête s’est poursuivie pendant des semaines avant que la police n’arrête le suspect Bryan Kohberger, incitant les détectives amateurs à publier diverses théories, y compris des accusations infondées contre ceux qu’ils soupçonnaient, en ligne.

TROUVER UNE SOLUTION

Le contenu du véritable crime a reçu un énorme coup de pouce de TikTok et de YouTube, où les cas nouveaux et anciens peuvent être décomposés en quelques segments courts et alléchants ou regroupés pendant des plongées profondes de plus d’une heure qui enferment les téléspectateurs fascinés. Ces plates-formes sont également l’endroit où de nombreux véritables influenceurs et passionnés du crime tentent de résoudre les dilemmes éthiques du genre.

Plusieurs conversations significatives ont été entamées par des membres de la famille ou des proches de victimes qui ont vu leur douleur transformée en divertissement, parfois contre leur gré.

La mère de Mariah Day, Betsy Faria, a été assassinée en 2011, et son cas a attiré une couverture médiatique à couper le souffle, y compris une place sur Dateline. En 2022, son histoire faisait partie d’une mini-série dramatique intitulée “The Thing About Pam”, mettant en vedette Renee Zellwegger dans le rôle de la titulaire Pam Hupp, qui a été accusée du meurtre de Faria en 2021.

Day utilise son compte TikTok pour plaider en faveur de la sensibilisation des victimes et donner aux gens un aperçu de ce que c’est de l’autre côté de la véritable histoire d’amour du crime.

“Mon traumatisme n’est pas votre divertissement”, dit-elle dans une vidéo. “La prise de conscience est une toute autre histoire. Parlons-en.”

Les vrais fans de crime qui essaient d’être responsables de leurs intérêts appellent parfois les autres à éviter certains médias, soit à cause du récit, soit parce qu’il a été créé sans le consentement des personnes concernées.

Même le Dr Phil – le Dr Phil, qui commente les affaires criminelles dans le cadre de sa marque – a partagé des conseils sur la façon de consommer de manière responsable du vrai contenu criminel.

Bien qu’il dise que la curiosité pour le côté obscur de la nature humaine est normale, “ne tombez pas dans une version romancée. Concentrez-vous sur les faits. Il n’y a pas de bande sonore dans la vie. Seulement de la douleur.” Il suggère également de faire quelque chose de positif pour les familles des victimes, de se renseigner sur la législation en matière de criminalité ou d’utiliser le vrai crime comme moment d’enseignement pour aider les autres à rester vigilants.

Cette déconstruction, cette interrogation sur ce qu’offre le vrai divertissement du crime et sur qui il met en danger, ne va pas nécessairement à l’encontre du plaisir du genre, car de nombreux débats sur la véritable éthique du crime commencent au sein de la communauté elle-même.

Miller souligne qu’il y a des problèmes sociaux plus importants en jeu. “C’est vraiment fascinant d’observer qui interagit avec le vrai crime. Il y a beaucoup de femmes blanches”, dit-elle. “Cela en dit long quand on pense aux types d’affaires qui bénéficient de ce type de couverture et aux types d’affaires qui retiennent l’attention du système judiciaire américain.”

La tendance du public à se concentrer sur les jeunes femmes blanches victimes est une complication persistante du vrai crime, qui remonte aux cas de JonBenét Ramsey, Madeleine McCann et Natalee Holloway jusqu’à plus récemment, le meurtre de Gabby Petito. Ce “syndrome de la femme blanche disparue”, comme on l’appelle familièrement, est une autre facette que les partisans du véritable crime éthique cherchent à affronter.

La sœur de Jordan Preston, Brooke Preston, a été poignardée à mort par sa colocataire en 2017. Preston a attiré les médias sociaux après avoir fortement critiqué le documentaire de 2021 “Dead Asleep”, qui décrit le meurtrier de sa sœur et sa défense qu’il a commis le meurtre en somnambule.

Lorsqu’un commentateur de TikTok lui a demandé comment il y aurait des documentaires si les familles avaient toujours leur mot à dire, Preston a répondu que ce genre d’attention pourrait en fait aller vers la poursuite de la justice pour les autres.

“Quelqu’un peut-il expliquer pourquoi votre divertissement est tellement plus important que … ce que veut la famille d’une victime?” dit-elle en réponse. “Il y a tellement de crimes commis (où) les victimes ne reçoivent pas le type de reconnaissance, d’attention et de couverture médiatique dont elles ont littéralement besoin pour être résolues. Pour une raison quelconque, (d’autres) familles de victimes sont à nouveau victimisées et soumises à traumatismes qu’ils doivent affronter à nouveau.”

Le véritable crime éthique pourrait donc être celui qui donne la priorité aux victimes et à leurs proches, ou qui explore comment et quels cas sont résolus et comment le système judiciaire s’en sort. Ce pourrait être le genre, comme le suggèrent les défenseurs des victimes, qui se concentre sur les cas d’Autochtones disparus et exploités et de personnes de couleur. Les vrais fans de crime attentifs veulent être tenus éveillés la nuit par les réponses qu’ils recherchent – ​​et non par le mal que le genre peut causer aux autres.