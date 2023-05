L’Éthiopie veut récupérer la dépouille du prince Alemayehu, mais le palais de Buckingham refuse

L’histoire de la façon dont un jeune prince éthiopien a été enterré à plus de 5 000 miles de sa maison d’Afrique de l’Est dans le château de Windsor en Grande-Bretagne résonne encore aujourd’hui, le palais de Buckingham étant sous pression après avoir refusé de rendre sa dépouille, et la Grande-Bretagne étant à nouveau forcée de compter avec son passé colonial.

Il a été confié aux soins de l’officier de l’armée britannique Tristam Charles Sawyer Speedy, qui l’a emmené en Inde et a ensuite inscrit le jeune roi africain au prestigieux Internats britanniques y compris Rugby et le collège militaire de Sandhurst.

Mais malgré l’apparence d’une vie de privilège, selon de nombreux témoignages, le jeune Alemayehu a traversé une décennie misérable en Grande-Bretagne. Les historiens disent qu’il était « profondément mécontent » à Rugby et à Sandhurst et qu’il a été victime de racisme, et que ses demandes de retour chez lui ont été ignorées.

Mais un tel récit de la bonté coloniale a été remis en cause ces dernières années, notamment dans le contexte d’une guerre sanglante. Alors que l’expédition de 13 000 soldats de l’armée britannique était initialement destinée à sauver les otages européens détenus par Tewodros II, elle a également conduit à des pillages et des pillages de masse après leur victoire, dont une grande partie s’est retrouvée dans des musées de Londres, dont le British Museum. De nombreux Éthiopiens décrivent maintenant Alemayehu comme un prince qui a été « volé » dans son pays d’origine alors qu’il était enfant.

« Nous voulons que sa dépouille revienne en tant que famille et en tant qu’Éthiopiens, car ce n’est pas le pays dans lequel il est né », a déclaré son arrière-arrière-arrière-cousin Fasil Minas. dit la BBC dans une interview cette semaine. « Le fait qu’il ait été enterré là-bas n’a aucun sens et ce n’était pas juste. »

L’auteur éthiopien américain Maaza Mengiste a décrit la situation difficile d’Alemayehu comme un « enlèvement » résultant de « l’arrogance impérialiste ». Elle a ajouté: « Il n’y a aucune raison valable de continuer à garder sa dépouille en otage. Il est devenu, comme les objets sacrés et précieux encore dans les musées et bibliothèques britanniques, une possession.

Les membres de la famille royale ont parfois évoqué le passé impérial de la Grande-Bretagne et condamné l’esclavage comme « odieux », mais ne se sont pas excusés pour le rôle de la monarchie britannique dans ce passé. En avril, le roi Charles III a indiqué qu’il soutenait un projet de recherche sur les liens historiques entre la monarchie et l’esclavage transatlantique – bien que les militants aient exhorté Buckingham Palace à lancer une enquête plus approfondie et à s’excuser pour le rôle de la monarchie dans le passé colonial britannique et l’esclavage.