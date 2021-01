Le gouvernement éthiopien a promis de réparer une mosquée vieille de plusieurs siècles qui a été endommagée le mois dernier lors du conflit dans la région du nord du Tigré.

La mosquée al-Nejashi aurait été bombardée et pillée, et les tombes de personnages islamiques historiques auraient été endommagées.

Le gouvernement a déclaré qu’une église voisine endommagée pendant le conflit serait également réparée.

Les habitants croient qu’al-Nejashi a été construit par les premiers musulmans à émigrer en Afrique à l’époque du prophète Mahomet.

Ils avaient fui la persécution à La Mecque et avaient été réfugiés dans ce qui était alors le royaume d’Axoum.

Les musulmans locaux croient que 15 disciples du prophète Mahomet sont enterrés dans les tombes endommagées.

Ils disent également que la mosquée est la plus ancienne d’Afrique, bien que d’autres pensent que ce titre appartient à celui d’Égypte.

La mosquée se trouve dans la ville de Wukro, à environ 800 km (500 miles) de la capitale éthiopienne, Addis-Abeba.

Une église chrétienne orthodoxe nommée Saint Emmanuel a également été endommagée, mais d’autres détails ne sont pas disponibles.

Une agence humanitaire turque a lancé en 2015 un projet de rénovation de la mosquée, affirmant qu’elle souhaitait «préserver le patrimoine» du monument et souhaitait qu’il devienne une destination majeure pour le «tourisme religieux».

La mosquée a été rénovée avec l’aide de la Turquie

La mosquée et l’église voisine ont été endommagées au cours de l’opération militaire d’un mois qui a conduit le Front populaire de libération du Tigray (TPLF) à être évincé du pouvoir dans la région le 28 novembre.

Qu’est-il arrivé à la mosquée?

Une organisation à but non lucratif basée en Belgique, Europe External Program with Africa, a rapporté le 18 décembre que la mosquée al-Nejashi avait été «d’abord bombardée puis pillée par les troupes éthiopiennes et érythréennes».

« Des sources tigréennes disent que des gens sont morts en essayant de protéger la mosquée », a-t-il ajouté.

Le gouvernement n’a pas commenté les rapports. Les gouvernements éthiopien et érythréen nient également que les forces érythréennes soient au Tigray pour aider à la lutte contre le TPLF.

Lundi, la télévision d’Etat éthiopienne a cité des habitants qui auraient déclaré que les forces du TPLF avaient creusé des tranchées autour de la mosquée, sans donner plus de détails.

Le gouvernement a imposé de lourdes restrictions aux médias au Tigray, ce qui rend difficile de savoir ce qui se passe exactement. L’accès à Tigray a également été restreint pour les travailleurs humanitaires.

Dans une interview à BBC Amharic, le directeur adjoint de l’Autorité éthiopienne de préservation du patrimoine, Abebaw Ayalew, a déclaré qu’une équipe serait envoyée pour inspecter les dommages à la mosquée et à l’église avant qu’ils ne soient réparés.

«Ces sites ne sont pas seulement des lieux de culte. C’est aussi le patrimoine de toute l’Éthiopie», a-t-il déclaré.

Quelle a été la gravité du conflit?

On ne sait pas combien ont été tués dans le conflit, mais M. Abiy a précédemment déclaré que l’armée n’avait tué aucun civil au cours de l’opération qui a conduit à la destitution du TPLF du pouvoir.

L’ONU et d’autres organes des droits de l’homme appellent à une enquête indépendante sur les allégations contre toutes les parties, y compris le massacre de civils et les bombardements et le pillage de zones résidentielles et d’un hôpital.

Plus de 50 000 personnes ont fui au Soudan pour échapper aux combats.

De quoi s’agit-il?

Le conflit a éclaté début novembre, lorsque le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a ordonné une offensive militaire contre les forces régionales au Tigré.

Il a dit qu’il l’avait fait en réponse à une attaque contre des bases militaires abritant des troupes gouvernementales à Tigray.

Le conflit est survenu après des mois de querelles entre le gouvernement de M. Abiy et les dirigeants du TPLF – le parti politique dominant de la région.

Pendant près de trois décennies, le parti était au centre du pouvoir, avant d’être mis à l’écart après la prise de fonction de M. Abiy en 2018 à la suite de manifestations anti-gouvernementales.