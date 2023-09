L’Éthiopie salue la nouvelle phase du projet controversé de barrage sur le Nil Bleu | Nouvelles du monde

L’Éthiopie affirme avoir fini de remplir un réservoir pour son barrage hydroélectrique controversé sur le Nil Bleu – un projet qui a autrefois incité les politiciens égyptiens à discuter d’une action militaire.

La construction du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne, d’une valeur de 4 milliards de dollars (3,2 milliards de livres sterling), a commencé en 2011 et l’Éthiopie considère le projet comme crucial pour alimenter son développement économique.

« Notre persévérance nationale contre toute attente a porté ses fruits », a écrit le bureau du Premier ministre Abiy Ahmed sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le Nil Bleu prend sa source en Éthiopie et traverse le pays sur environ 900 milles. C’est l’un des deux principaux affluents du célèbre Nil.

On s’attend à ce que le barrage soit capable de produire plus de 6 000 mégawatts, et l’Éthiopie le considère comme la pièce maîtresse de sa tentative de devenir le plus grand exportateur d’électricité d’Afrique.

Egypte et SoudanCependant, ils considèrent le projet comme une menace sérieuse pour leurs réserves d’eau vitales.

Les trois pays mènent de longues négociations sur le projet.

Signe d’une avancée potentielle en juillet, le président égyptien Abdel Fattah al Sisi et son homologue éthiopien se sont mis d’accord sur des projets visant à finaliser un accord entre les trois pays sur le remplissage du barrage et les règles de son fonctionnement.

Mais dimanche, le ministère égyptien des Affaires étrangères a déclaré que la décision éthiopienne « met un fardeau sur le cours de la reprise des négociations, dont on espère que le prochain cycle sera témoin d’une avancée tangible et réelle ».

L’Égypte, jusqu’aux passages du Nil, avait autrefois envisagé une action militaire pour le barrage en amont en Éthiopie.





La controverse autour du barrage dure depuis plus d’une décennie.

En 2013, Des hommes politiques égyptiens ont été filmés en train de discuter de l’opportunité de détruire le barrage. ce qui, disaient-ils, pourrait menacer l’existence de l’Égypte.

Essam Al Haddad, alors conseiller en politique étrangère du président Mohammed Morsi, avait qualifié cette situation de « question de vie pour l’Égypte ».