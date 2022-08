L’Ethiopie qualifie les commentaires du chef de l’OMS sur le Tigré de “contraires à l’éthique”

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NAIROBI, Kenya — Le gouvernement éthiopien qualifie d’« contraire à l’éthique » déclaration du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé que la crise du la région du Tigré du pays est “la pire catastrophe sur Terre” et son affirmation selon laquelle le manque d’attention des dirigeants mondiaux pourrait être dû à la couleur de peau des Tigréens.

Elle a pris la parole un jour après que le chef de l’OMS, dans une déclaration émouvante lors d’un point de presse, a affirmé que les 6 millions d’habitants du Tigré étaient “assiégés” depuis 21 mois en raison du conflit qui y a éclaté fin 2020 entre les forces éthiopiennes et tigrées. .

« Ces derniers mois, je n’ai entendu aucun chef d’État parler de la situation du Tigré, où que ce soit dans le monde développé. Partout. Pourquoi?” demanda Tedros. “Peut-être que la raison est la couleur de la peau des habitants du Tigré.” Plus tôt cette année, il a demandé si l’attention écrasante du monde sur la guerre de la Russie en Ukraine était due au racisme, bien qu’il ait reconnu que le conflit là-bas avait des conséquences mondiales.

Le conflit en Éthiopie a de graves implications régionales, avec le potentiel de déstabiliser la région stratégique et parfois turbulente de la Corne de l’Afrique.

Très peu d’aide humanitaire a été autorisée dans le Tigré après que les forces du Tigré ont repris une grande partie de la région en juin 2021, et les travailleurs humanitaires et les agents de santé locaux ont décrit des personnes mourant de faim et des fournitures médicales de base épuisées.