L’Éthiopie qualifie les commentaires du chef de l’OMS sur le Tigré de “contraires à l’éthique”

NAIROBI, Kenya (AP) – Le gouvernement éthiopien critique comme « contraire à l’éthique » la déclaration du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé selon laquelle la crise dans la région du Tigré est « la pire catastrophe sur Terre » et son affirmation selon laquelle le manque d’attention de la part de leaders mondiaux peuvent être dus à la couleur de peau des Tigréens.

La porte-parole du Premier ministre éthiopien a déclaré jeudi aux journalistes que les commentaires du chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, étaient “indignes d’un poste aussi important”. Billene Seyoum a suggéré que Tedros, lui-même d’origine tigréenne, devrait se récuser de son poste s’il veut parler de cette façon.

Elle a pris la parole un jour après que le chef de l’OMS, dans une déclaration émouvante lors d’un point de presse, a affirmé que les 6 millions d’habitants du Tigré étaient “assiégés” depuis 21 mois en raison du conflit qui y a éclaté fin 2020 entre les forces éthiopiennes et tigrées. .

« Ces derniers mois, je n’ai entendu aucun chef d’État parler de la situation du Tigré, où que ce soit dans le monde développé. Partout. Pourquoi?” demanda Tedros. “Peut-être que la raison est la couleur de la peau des habitants du Tigré.” Plus tôt cette année, il a demandé si l’attention écrasante du monde sur la guerre de la Russie en Ukraine était due au racisme, bien qu’il ait reconnu que le conflit là-bas avait des conséquences mondiales.

Le conflit en Éthiopie a de graves implications régionales, avec le potentiel de déstabiliser la région stratégique et parfois turbulente de la Corne de l’Afrique.

Très peu d’aide humanitaire a été autorisée dans le Tigré après que les forces du Tigré ont repris une grande partie de la région en juin 2021, et les travailleurs humanitaires et les agents de santé locaux ont décrit des personnes mourant de faim et des fournitures médicales de base épuisées.

L’aide a commencé à affluer plus substantiellement au cours des derniers mois dans le cadre des efforts de médiation internationale, mais les livraisons sont largement décrites comme insuffisantes pour répondre aux besoins des millions de personnes essentiellement piégées là-bas. Les groupes d’aide affirment qu’il reste d’importantes pénuries de carburant pour livrer les fournitures.

La reprise des services de base et des services bancaires reste une revendication clé des dirigeants du Tigré. Jeudi, la porte-parole du Premier ministre a déclaré qu'”un environnement opérationnel doit être mis en place” pour le retour de ces services, y compris des garanties de sécurité pour les travailleurs des services de la région.

Elle a également noté une proposition du gouvernement pour “des pourparlers de paix dans les semaines à venir” et a souligné qu’ils doivent être sans conditions préalables. Elle a accusé les dirigeants du Tigré de “chercher des excuses pour éviter ces pourparlers de paix”.

Elle a rejeté les allégations des forces du Tigré concernant de nouvelles attaques par les forces éthiopiennes comme « un mécanisme pour détourner » les discussions sur le processus de paix.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu’il était prêt à tenir des pourparlers “n’importe quand, n’importe où”, mais dirigés par son médiateur préféré, l’envoyé spécial de l’Union africaine.

En signe de rejet d’autres efforts de médiation tentés par le président kenyan voisin Uhuru Kenyatta avec le soutien des États-Unis, le gouvernement éthiopien a présenté ses félicitations au président élu kenyan William Ruto quelques minutes après la déclaration lundi de sa victoire électorale.

Cara Anna, l’Associated Press