L’Éthiopie ne propose aucune date pour la fin de la panne d’électricité dans la région du Tigré

NAIROBI, Kenya (AP) – Il n’y a “pas de calendrier” pour rétablir l’accès à Internet dans la région assiégée du Tigré en Éthiopie, a déclaré mardi un haut responsable du gouvernement.

La restauration du service Internet du Tigré se fera parallèlement à la reprise de ses services de téléphonie et d’électricité, bien qu’aucune date n’ait été fixée pour ces objectifs, a déclaré le ministre éthiopien de l’Innovation et de la Technologie, Belete Molla.

Il s’exprimait lors du Forum annuel de l’ONU sur la gouvernance de l’Internet qui se tenait cette semaine à Addis-Abeba, la capitale éthiopienne.

“Le gouvernement éthiopien est en train de concevoir un ensemble qui ne concerne pas seulement la reprise d’Internet, mais la reprise de tout, car c’est ce dont nous avons besoin en tant que peuple, en tant que gouvernement”, a déclaré Belete à propos de la fermeture d’Internet au Tigré. “Il n’y a pas de calendrier.”

Le Tigré, qui abrite plus de 5 millions d’habitants, est pour la plupart dépourvu d’Internet, de télécommunications et de services bancaires depuis que la guerre a éclaté entre les troupes du gouvernement fédéral et les forces dirigées par le Front de libération du peuple du Tigré en novembre 2020.

Un accord de cessez-le-feu signé entre les parties belligérantes en Afrique du Sud au début du mois engage le gouvernement à rétablir les services de base du Tigré, mais la panne de communication n’a pas encore été levée.

La reprise des combats en août a interrompu les livraisons d’aide au Tigré, qui est en proie à une crise humanitaire. L’aide a maintenant commencé à atteindre la région, mais le Programme alimentaire mondial a déclaré la semaine dernière que l’accès à certaines parties du Tigré restait “limité”.

Avec la panne d’électricité du Tigré toujours en place, la décision de l’ONU d’organiser son événement phare sur l’accès à Internet en Éthiopie a suscité des critiques. La conférence de cette année vise à franchir des étapes vers une « connectivité universelle, abordable et significative », en particulier en Afrique où 60 % des 3 milliards d’habitants du continent sont hors ligne.

L’Éthiopie a coupé Internet au moins 22 fois depuis 2016, selon le groupe de défense des droits Internet Access Now. La panne d’électricité affectant le Tigré “est la plus longue fermeture ininterrompue au monde”, a déclaré Brett Solomon, directeur exécutif d’Access Now.

Les travailleurs humanitaires et les groupes de défense des droits affirment que la panne de communication a entravé l’acheminement de l’aide au Tigré et alimenté les violations des droits humains en favorisant une culture d’impunité parmi les acteurs armés. Les enquêteurs de l’ONU ont accusé toutes les parties d’abus, y compris des meurtres, des viols et des tortures.

S’adressant à la cérémonie d’ouverture du forum Internet mardi, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a semblé défendre la fermeture du Tigré, affirmant qu’Internet avait “soutenu la propagation de la désinformation alors que l’Éthiopie faisait face à une rébellion armée dans le nord du pays”.

