L’Éthiopie et les chefs militaires du Tigré s’accordent sur une feuille de route pour la paix

NAIROBI, Kenya (AP) – Les hauts commandants militaires d’Éthiopie et de sa région assiégée du Tigré ont convenu d’autoriser un accès humanitaire sans entrave à la région et de former un comité conjoint de désarmement après la trêve de la semaine dernière.

Les commandants, qui se sont réunis depuis lundi à Nairobi, la capitale kényane, ont signé samedi un accord qui, selon eux, appelle au désengagement de toute forme d’activité militaire.

Les deux parties ont convenu de protéger les civils et de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire dans la région de plus de 5 millions de personnes, selon une copie de l’accord vue par l’Associated Press.

L’accord stipule que le désarmement se fera « en même temps que le retrait des forces étrangères et non (militaires éthiopiennes) » du Tigré.

Dans un communiqué séparé samedi soir, les autorités fédérales éthiopiennes ont déclaré que “des efforts sont déployés pour fournir une aide humanitaire à la majeure partie de la région du Tigré qui est sous commandement (militaire éthiopien)”.

Cette déclaration notait que des représentants des armées éthiopiennes et tigréennes se réunissant au Kenya avaient discuté de “plans détaillés de désarmement” des forces tigréennes, y compris un accord sur l’entrée des forces éthiopiennes dans la capitale régionale Mekele.

Les pourparlers menés par l’Union africaine à Nairobi ont suivi l’accord de cessation des hostilités signé par les dirigeants éthiopiens et tigréens en Afrique du Sud la semaine dernière.

L’ancien président nigérian Olesegun Obasanjo, qui aide à faciliter les pourparlers, a déclaré samedi que “l’aide humanitaire aurait dû reprendre comme hier”. L’ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, également impliqué dans les pourparlers, a remercié les commandants pour leur engagement en faveur de la paix.

Le conflit du Tigré a commencé en novembre 2020, moins d’un an après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir fait la paix avec l’Érythrée, qui borde la région du Tigré et dont les combattants se battent aux côtés des troupes fédérales éthiopiennes au Tigré.

Les combats brutaux, qui se sont répandus dans les régions d’Amhara et d’Afar alors que les forces du Tigré tentaient de briser le blocus militaire de leur région, ont repris en août après des mois d’accalmie qui ont permis à des milliers de camions transportant de l’aide humanitaire d’entrer dans le Tigré.

La guerre dans le deuxième pays le plus peuplé d’Afrique, qui a marqué deux ans le 4 novembre, a vu des abus documentés des deux côtés, avec des millions de personnes déplacées et de nombreuses proches de la famine.

The Associated Press