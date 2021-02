NATIONS UNIES (AP) – Les agences des Nations Unies ont reçu lundi l’approbation du gouvernement éthiopien pour envoyer 25 membres du personnel supplémentaires dans le Tigray assiégé, une région où les Nations Unies affirment que la faim augmente et qu’une grande partie de la région est inaccessible aux travailleurs humanitaires.

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a qualifié cette autorisation de «premier pas vers la garantie que les travailleurs humanitaires du Tigray puissent apporter et accélérer la réponse compte tenu de l’augmentation rapide des besoins dans la région».

Un rapport humanitaire de l’ONU publié jeudi a déclaré que la vie des civils au Tigré était devenue «extrêmement alarmante» depuis le début des combats début novembre opposant les forces éthiopiennes et alliées à celles de la région du Tigré, qui a dominé le gouvernement du pays pendant près de trois décennies devant le Premier ministre Abiy Ahmed. a pris ses fonctions en 2018. Chaque partie considère désormais l’autre comme illégitime.

Le gouvernement a déclaré que bien plus d’un million de personnes dans le Tigray ont reçu une assistance, mais certains travailleurs humanitaires ont déclaré avoir dû négocier l’accès avec une gamme d’acteurs armés, même de l’Érythrée voisine, et la famine est devenue une préoccupation majeure.

Alors que les combats entrent dans leur quatrième mois, la pression internationale s’est accrue sur l’Éthiopie, deuxième pays le plus peuplé d’Afrique et point d’ancrage de la Corne de l’Afrique, pour permettre aux travailleurs humanitaires, aux journalistes et aux experts des droits de l’homme de pénétrer dans le Tigré. Actuellement, les communications sont inégales et on en sait peu sur la situation de la plupart de ses 6 millions d’habitants.

Dujarric a souligné les récents «engagements positifs» entre le gouvernement et les hauts fonctionnaires des Nations Unies, y compris le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial David Beasley, qui vient de terminer un voyage en Éthiopie.

Beasley a rapporté que le PAM a accepté la demande du gouvernement «d’aider les autorités et les partenaires humanitaires à transporter l’aide vers et à l’intérieur du Tigray» et a également accepté «de fournir une aide alimentaire d’urgence à un million de personnes au Tigré», a déclaré Dujarric.

Le porte-parole de l’ONU a déclaré que les travailleurs humanitaires «attendent avec impatience de recevoir l’approbation» pour 60 membres du personnel des Nations Unies et des agences humanitaires qui se trouvent dans la capitale éthiopienne, Addis-Abeba, prêts à se rendre au Tigré, ainsi qu’une approbation rapide des futures demandes.

Selon le rapport de la semaine dernière du Famine Early Warning Systems Network, qui est financé et géré par les États-Unis, «les travailleurs humanitaires sur le terrain indiquent une augmentation de la malnutrition aiguë dans la région.» Selon le rapport, «seulement 1 pour cent des presque 920 centres de traitement nutritionnel à Tigray sont accessibles. »

«De nombreux ménages devraient déjà avoir épuisé leurs stocks alimentaires, ou devraient épuiser leurs stocks alimentaires au cours des deux prochains mois», indique le rapport. Il a averti que davantage de régions du centre et de l’est du Tigré entreraient probablement dans la phase d’urgence 4, un pas en dessous de la famine, dans les semaines à venir. Les soins de santé dans la région sont également «extrêmement limités», selon le rapport.

Dans une déclaration distincte, la conseillère spéciale des Nations Unies pour la prévention du génocide, Alice Wairimu Nderitu, a déclaré avoir reçu des informations faisant état de graves violations des droits humains au Tigray, notamment «des exécutions extrajudiciaires, des violences sexuelles, des pillages de biens, des exécutions massives et des entraves à l’accès humanitaire. . »