L’Éthiopie dit que de nouveaux pourparlers commencent à l’intérieur du Tigré sur le désarmement

Le conflit en Éthiopie a fait plus de victimes que la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d’une visite dans le pays pour rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed. Les estimations de certains agents de santé et universitaires indiquent que des centaines de milliers de personnes ont été tuées.

NAIROBI, Kenya – Un comité mixte du gouvernement éthiopien et des forces du Tigré s’est réuni dans la région du Tigré pour définir des plans de désarmement dans le cadre d’un accord de paix signé le mois dernier dans le conflit de deux ans, a annoncé jeudi le gouvernement éthiopien.

L’accord de paix stipule que les forces du Tigré seront désarmées dans les 30 jours suivant la signature du 2 novembre et que les forces de sécurité éthiopiennes prendront le contrôle total de “toutes les installations fédérales, les installations et les principales infrastructures telles que les aéroports et les autoroutes dans la région du Tigré”.