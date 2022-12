L’Éthiopie dit que de nouveaux pourparlers commencent à l’intérieur du Tigré sur le désarmement

NAIROBI, Kenya (AP) – Un comité conjoint du gouvernement éthiopien et des forces du Tigré s’est réuni dans la région du Tigré pour définir des plans de désarmement dans le cadre d’un accord de paix signé le mois dernier dans le conflit de deux ans, a annoncé jeudi le gouvernement éthiopien.

Le conflit en Éthiopie a fait plus de victimes que la guerre en Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lors d’une visite dans le pays pour rencontrer le Premier ministre Abiy Ahmed. Les estimations de certains agents de santé et universitaires indiquent que des centaines de milliers de personnes ont été tuées.

Le service de communication du gouvernement éthiopien a déclaré dans un tweet que le comité avait commencé ses travaux mercredi dans la ville de Shire. C’est la première fois que les deux parties tiennent officiellement des pourparlers en Éthiopie depuis le début des combats.

L’accord de paix stipule que les forces du Tigré seront désarmées dans les 30 jours suivant la signature du 2 novembre et que les forces de sécurité éthiopiennes prendront le contrôle total de “toutes les installations fédérales, les installations et les principales infrastructures telles que les aéroports et les autoroutes dans la région du Tigré”.

Cependant, les responsables du Tigré affirment que le désarmement ne peut pas commencer tant que le gouvernement éthiopien n’aura pas expulsé les combattants venus d’Erythrée et de la région voisine d’Amhara.

Tadesse Werede, commandant des forces du Tigré, a déclaré le mois dernier aux journalistes qu'”avec la présence continue de ces forces (érythréennes et amhara), il est même difficile de penser à une question de désarmement”. Les responsables du Tigré n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter jeudi.

Les responsables éthiopiens n’ont pas précisé si les combattants d’Érythrée et de la région d’Amhara quittaient le Tigré. Ni l’un ni l’autre ne fait partie de l’accord de paix. La semaine dernière, l’envoyé de l’Union africaine aidant à la médiation des pourparlers, Olesegun Obasanjo, a ouvertement appelé au retrait des “troupes étrangères”.

Des sources à l’intérieur du Tigré ont affirmé à l’Associated Press que des alliés de l’armée éthiopienne pillaient et procédaient à des arrestations massives dans la région.

Des groupes d’aide et le gouvernement éthiopien ont déclaré que l’aide atteignait certaines parties du Tigré qui étaient inaccessibles dans le passé. Le service de communication éthiopien a déclaré que trois corridors sont désormais utilisés pour transporter l’aide indispensable, mais de grandes parties du Tigré restent sans électricité, Internet ou services bancaires.

Après que Guterres a rencontré le Premier ministre éthiopien à Addis-Abeba, l’ONU a déclaré que Guterres “est pleinement déterminé à mobiliser l’ensemble du système des Nations Unies pour fournir une aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin”.

The Associated Press