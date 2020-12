* Le PM ouvre une autoroute transfrontalière avec le leader kényan

* L’ONU dit que le Tigray est instable, les combats se poursuivent

* La guerre jette une ombre sur la révolution industrielle éthiopienne

* Au moins 950 000 personnes déplacées par le conflit

Par Jackson Njehia et Stephanie Nebehay

NAIROBI / GENÈVE, 9 décembre (Reuters) – Le Premier ministre éthiopien s’est détourné de la guerre mercredi, ouvrant une autoroute transfrontalière vers le Kenya à l’extrémité opposée de son pays, tandis que les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face aux combats en cours dans le nord du pays. Région du Tigray.

Abiy Ahmed a coupé le ruban sur une méga-autoroute reliant le sud de l’Éthiopie au port kenyan de Mombasa, aux côtés du président kenyan Uhuru Kenyatta, dans le cadre des aspirations de l’Éthiopie à devenir une puissance régionale.

«Tout comme l’infrastructure, nous devons travailler sur la paix et la sécurité», a-t-il déclaré à la ville frontalière de Moyale, en s’abstenant de mentionner Tigray. «La paix est le fondement de tout ce que nous aspirons à transformer (dans) la vie de notre peuple».

La guerre depuis le 4 novembre entre les forces fédérales éthiopiennes et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) aurait tué des milliers de personnes et déplacé plus de 950 000 personnes, selon les estimations de l’ONU, dont environ 50 000 au Soudan.

Cela pourrait également nuire à une économie qui avait explosé, bien qu’à partir d’une base faible, devenant la croissance la plus rapide du monde en 2017, tirée par les exportations agricoles et les dépenses d’infrastructure lourdes qui, espérait-on, entraîneraient un boom de la fabrication.

L’Éthiopie a tenté pendant des années de se positionner comme un pôle industriel émergent qui attirerait ses 115 millions d’habitants – le deuxième en importance en Afrique – hors des fermes de subsistance et dans les usines.

Pendant plus d’une décennie, le gouvernement a investi des milliards de dollars dans des barrages hydroélectriques, des parcs industriels, des chemins de fer et des autoroutes. Puis, quand Abiy a pris le pouvoir en 2018, il a commencé à ouvrir des secteurs comme les télécoms à l’investissement privé.

Ces aspirations sont maintenant menacées, car l’instabilité effraie les investisseurs déjà inquiets quant à l’impact du COVID-19 et de la dette publique éthiopienne en rapide augmentation. Les entreprises textiles étrangères s’inquiètent des investissements existants.

Abiy et Kenyatta se sont ensuite envolés pour inspecter la construction d’un port à Lamu au Kenya, qui desservira le Kenya, l’Éthiopie et le Soudan du Sud via des lignes ferroviaires, des routes et un pipeline prévus.

« INQUIETANT, VOLATILE »

La Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a déclaré à Genève que les événements au Tigré étaient toujours « inquiétants et instables » et a appelé à la protection des civils

« Les combats se poursuivent entre les forces fédérales et le TPLF, et les milices affiliées des deux côtés », a-t-elle déclaré aux journalistes, citant des affrontements près des villes de Mekelle, Sherero, Axum, Abiy Addi.

Un porte-parole du gouvernement n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Les dirigeants du TPLF n’ont pas pu être atteints.

Abiy a déclaré la victoire après avoir capturé la capitale régionale Mekelle, mais les dirigeants du TPLF disent que leur combat se poursuit depuis les collines environnantes.

Les affirmations des deux parties sont difficiles à vérifier, car la plupart des communications au Tigray sont interrompues et l’accès est sévèrement limité. Les journalistes ont besoin d’un permis pour se déplacer en dehors de la capitale Addis-Abeba.

Les agences humanitaires ont signé un accord avec le gouvernement la semaine dernière pour un accès sûr à Tigray, où vivent plus de 5 millions de personnes, dont 600 000 avaient besoin de vivres avant même la guerre.

Mais la fusillade, puis la détention d’une équipe de sécurité de l’ONU en route vers un camp de réfugiés par les forces fédérales éthiopiennes dimanche, a mis en évidence à quel point la mise en œuvre de cet accord sera difficile. Le gouvernement a déclaré avoir défié deux points de contrôle.

(Reportage de Jackson Njehia et Duncan Miriri à Nairobi, Stephanie Nebehay à Genève, salle de rédaction d’Addis-Abeba; Écriture de Tim Cocks; Édité par Andrew Cawthorne)