L’Ethiopie affirme que 70% du Tigré est désormais sous contrôle militaire

NAIROBI, Kenya (AP) – Le négociateur en chef de l’Éthiopie dans les pourparlers de paix en cours a affirmé vendredi que 70% de la région du nord du Tigré est désormais sous contrôle militaire et que les livraisons d’aide ont repris dans la région, mais il n’y a pas de confirmation immédiate des travailleurs humanitaires ou du Tigré. porte-parole.

Le conseiller à la sécurité nationale Redwan Hussein a tweeté l’information alors que les pourparlers se poursuivaient au Kenya voisin et que les États-Unis faisaient pression sur le gouvernement éthiopien pour qu’il fournisse rapidement de l’aide et des services de base.

L’accord de paix stipule que l’Éthiopie “accélérera” à la fois l’aide et les services dans la région du Tigré longtemps isolée de plus de 5 millions de personnes, où la nourriture et les fournitures médicales de base sont épuisées.

Redwan a déclaré que 35 camions de nourriture et trois camions de médicaments sont arrivés dans la ville de Shire, dans le nord-ouest du pays, que les forces fédérales et leurs alliés ont capturé le mois dernier. C’était avant la « cessation définitive des hostilités » de la semaine dernière dans un conflit de deux ans qui aurait tué des centaines de milliers de personnes.

“L’aide circule comme jamais auparavant”, a déclaré Redwan, ajoutant que les services étaient reconnectés et que les vols étaient autorisés.

Le négociateur en chef du Tigré, Getachew Reda, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Une accalmie dans les combats au début de cette année a permis à environ 8 000 camions d’aide humanitaire d’entrer dans la région, selon les Nations Unies, dont les experts ont découvert que le gouvernement éthiopien utilisait la famine comme arme de guerre.

Vendredi, les porte-parole du Comité international de la Croix-Rouge et de l’agence humanitaire de l’ONU n’ont pas confirmé dans l’immédiat l’arrivée de camions d’aide à Shire.

Un responsable humanitaire, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux médias, a déclaré que son organisation n’avait pas commencé les livraisons d’aide car elle évaluait toujours la sécurité des routes et attendait les autorisations.

Le Bureau des affaires africaines du Département d’État américain a de nouveau appelé à des livraisons d’aide au Tigré et aux régions voisines d’Afar et d’Amhara, également touchées par le conflit.

“Redwan Hussein a déclaré à Nairobi que d’ici la fin de la semaine, l’aide humanitaire circulerait sans entrave comme convenu”, a tweeté le bureau, ajoutant qu’il “attendait de toute urgence des actions pour respecter et mettre en œuvre l’accord”.

Le cycle actuel de pourparlers de paix au Kenya porte également sur le désarmement des combattants du Tigré, alors que l’on craint que les Tigréens ne soient laissés vulnérables aux forces de l’Érythrée voisine, qui a combattu aux côtés des forces éthiopiennes et ne fait ni partie des pourparlers ni explicitement mentionnée dans l’accord de paix.

L’accord stipule que les forces éthiopiennes entreront dans la capitale du Tigré, Mekele, et prendront le contrôle des frontières, des aéroports et des autoroutes de la région.

Les connexions téléphoniques et Internet au Tigré sont toujours coupées, et les journalistes étrangers et les chercheurs en droits humains restent interdits d’accès à la région, ce qui complique les efforts pour vérifier les informations sur la zone de violence en cours. L’accord de paix appelle à un mécanisme de surveillance, mais il n’est pas complet.

The Associated Press