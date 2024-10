Lethal Weapon mettait presque en vedette Bruce Willis au lieu de Mel Gibson avant Die Hard

Pendant la majeure partie de sa carrière, Bruce Willis était connu comme un héros d’action, jouant souvent des flics, des soldats ou d’autres messieurs fortunés. Lorsque le film d’action nostalgique de Sylvester Stallone, « The Expendables », est sorti en 2010, Willis était l’un des génériques les plus répandus, juste à côté des noms de Stallone et d’Arnold Schwarzenegger. Il était, aux yeux du public, l’un des principaux hommes américains en matière d’armes et de chaos. Willis a si bien joué les héros d’action, cependant, en raison d’une qualité narquoise et d’autodérision qui sapait souvent sa capacité de violence. Willis a toujours prêté un sens de l’humour pétillant à ses rôles armés, rendant ses images de genre uniques.

Il convient de rappeler qu’avant « Die Hard », Willis était surtout connu pour la série télévisée « Moonlighting » de 1985, une émission de câpres romantique dans laquelle il a joué avec Cybill Shepherd. Il est également apparu dans la comédie « Blind Date », critiquée mais largement réussie, dans laquelle il incarne un schlub de tous les jours qui doit lutter contre la folie ivre de Kim Basinger. Il était connu comme comédien et protagoniste romantique, et n’était certainement pas un matériau de choix pour les « héros d’action ». Au milieu des années 1980, les héros d’action étaient des super-soldats trop musclés comme John Rambo ou John Matrix, et Willis était relativement faible, ce qui en faisait un choix étrange pour incarner John McClane dans le film de prise d’otages/braquage de John McTiernan « Die Hard » en 1988. .

Cependant, Willis a bien joué McClane, prouvant qu’il pouvait être un personnage de comédie farfelu tout en assassinant des tonnes de mauvais achats. Après cela, son champ d’action en tant qu’acteur s’est élargi.

En 2007, Willis a parlé avec Entertainment Weekly de sa carrière.révélant qu’à peu près au même moment où on lui a remis le scénario de « Die Hard », il envisageait également de jouer le rôle du sergent Marting Riggs, le personnage finalement joué par Mel Gibson dans le film policier de Richard Donner en 1987 « Lethal Weapon ». S’il avait accepté le rôle, la carrière d’acteur de Willis aurait peut-être décollé un an plus tôt.