L’ETF Innovation de Cathie Wood bondit de 13 %, en bonne voie pour sa meilleure journée de tous les temps

Le fonds négocié en bourse, avec 6,9 milliards de dollars d’actifs sous gestion, a bondi de plus de 13% pour atteindre un sommet intrajournalier de 37,02 dollars, en voie d’afficher sa plus grande pop quotidienne depuis sa création en 2014.

La plus grande participation d’ARKK Agrandir la vidéo a bondi d’environ 12 %, tandis que Tesla a bondi de près de 7 %. Roku avancé de plus de 11 %. Teladoc grimpé de 12 %. Unité, Invités et Biosciences du Pacifique tous se sont échangés en hausse de plus de 20% jusqu’à présent jeudi.

À midi, plus de 28 millions d’actions d’ARKK ont changé de mains, dépassant déjà son volume moyen sur 30 jours d’environ 25 millions.

Les chouchous perturbateurs de Wood ont été particulièrement touchés cette année, car la hausse des taux a rendu les noms de croissance peu attrayants. Ces actions pourraient connaître un fort rebond si l’assouplissement des pressions sur les prix conduisait la Réserve fédérale à revenir sur ses efforts de resserrement agressifs.