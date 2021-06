L’ETF d’investissement militant peut aider à atténuer le capitalisme «à court terme»: PDG

La firme activiste outsider qui a réussi à affronter Exxon Mobil ne s’arrête pas au géant pétrolier.

Le lancement récent du nouveau Transform 500 ETF (VOTE) de Engine No. 1 s’appuie sur sa mission d’aider les entreprises à créer de la valeur durable via une propriété active, a déclaré lundi la PDG Jennifer Grancio à « ETF Edge » de CNBC.

« Nous avons commencé le moteur n°1 en pensant que le capitalisme est devenu, franchement, à trop court terme », a déclaré Grancio.

La solution de l’entreprise est double, dit-elle, « aider les investisseurs à être des activistes et des propriétaires actifs dans les entreprises et aussi aider les entreprises à comprendre comment leurs impacts se rapportent à leur valeur financière à long terme. »

L’ETF VOTE, qui détient des actions des 500 plus grandes sociétés cotées en bourse et promeut des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance durables, est une confluence naturelle de ces deux objectifs, a déclaré le PDG.

« Chaque année, nous serons très assertifs sur la façon dont nous votons [on] toutes ces actions au nom des clients », a déclaré Grancio. « Qu’il s’agisse de régimes publics, de familles riches ou, franchement, de milléniaux et d’investisseurs personnels, il est temps et il y a une demande pour que les gens soient des propriétaires actifs.

Cependant, toutes les batailles n’atteindront pas le niveau d’Exxon, a déclaré Grancio.

« Parfois, nous ferons une campagne aussi grande et mènera à une bataille par procuration comme un Exxon et dans de nombreux autres cas, nous travaillerons avec ces entreprises, avec les données, pour leur montrer comment elles peuvent gérer les impacts de leurs activités. . et les aider à réaliser une valeur à long terme plus élevée », a-t-elle déclaré.

L’idéologie de VOTE repose sur l’idée que ces initiatives récolteront plus d’avantages si d’autres investisseurs se joignent à la charge, a déclaré Grancio.

« Nous sommes une entreprise spécialement conçue pour faire uniquement cela », a déclaré le PDG. « Donc, si cela fonctionne pour nous d’être la pointe de la lance sur ces questions et que cela permet aux autres de suivre plus facilement certaines de ces questions, c’est formidable. C’est formidable pour les investisseurs. »

VOTE est en hausse d’un peu plus de 1% depuis son lancement le 23 juin.