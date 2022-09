L’ETF des véhicules électriques et autonomes chute de 15% en septembre

Un ETF clé pour les actions de véhicules électriques et autonomes a subi un mois moche en septembre, chutant de près de 15 % dans un contexte de craintes qu’une récession ne ralentisse les revenus des constructeurs automobiles.

L’ETF Global X Autonomous and Electric Vehicles ETF a clôturé vendredi à environ 20 $, soit plus de 37 % du sommet du groupe sur 52 semaines. Il s’agit du deuxième mois le moins performant jamais enregistré pour le groupe en pourcentage, derrière seulement mars 2020, lorsque le marché boursier global a connu des baisses spectaculaires.

Les investisseurs craignent de plus en plus que la possibilité d’une récession ne dissuade la Federal Reserve Bank de poursuivre son plan de hausse des taux d’intérêt, ce qui pourrait rendre les nouveaux véhicules plus coûteux pour les consommateurs et les entreprises qui doivent financer les achats.

Les consommateurs sont déjà aux prises avec des prix affichés plus élevés que jamais – et avec des approvisionnements serrés qui ont conduit certains concessionnaires à exiger des primes supplémentaires. Selon les estimations de JD Power, le prix de transaction moyen d’une voiture neuve vendue en août était de 46 259 $, le plus élevé jamais enregistré.