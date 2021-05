L’ETF Ark Innovation de Cathie Wood est en baisse de 10% cette semaine, se rapprochant d’un nouveau plus bas pour l’année

Les actions d’Ark Innovation ont chuté d’environ 3% jeudi, portant ses pertes hebdomadaires à plus de 10%. Le FNB «innovation disruptive» a rebondi sur son creux de février de l’année plus tôt dans la session, un niveau que de nombreux investisseurs considèrent comme un baromètre pour le secteur plus large de la technologie.

Ark Innovation est à plus de 32% de son sommet de février 2021, après quoi l’ETF a fait une spirale en raison des préoccupations concernant la hausse des taux d’intérêt. Certaines des principales participations d’Ark Innovation ont été frappées jeudi. Teladoc Health a chuté de 3,2%. Square et Roku ont chuté respectivement de 3,4% et 6,6%. DraftKings a baissé de 7,6%.

De nombreux investisseurs considèrent les fonds de Wood comme un indicateur des poches de croissance du marché. Une telle faiblesse en l’absence d’une excuse évidente telle que la hausse des taux pourrait inquiéter certains acteurs du marché. De plus, les actions technologiques ont généré des bénéfices exceptionnels la semaine dernière, mais les actions de la société semblaient avoir la «bonne nouvelle» en compte.

Wood, comme d’habitude, garde le cap pendant la faiblesse de ses grands noms. Ark Innovation a acheté mercredi DraftKings, Twilio, Teladoc Health et Invitae. Ark Next Generation Internet ETF a acheté 140 000 actions de Peloton mercredi après avoir chuté d’environ 15% en raison de la débâcle du rappel de tapis roulant.

Wood est inébranlable dans sa philosophie d’investissement à long terme et profite de la volatilité pour doubler ses choix les plus convaincants. Le directeur des opérations d’Ark Invest, Tom Staudt, a déclaré à CNBC que « l’orientation à long terme d’Ark nous permet d’acheter si un nom a été frappé pour des raisons à court terme ou de vendre si un nom est en exubérance à court terme. »

Les autres ETF de Wood ont également subi une pression de vente intense jeudi. L’ETF Ark Next Generation a perdu 2,75%, portant ses pertes cumulatives à plus de 9%. L’ETF Ark Genomic Revolution et l’ETF Ark Autonomous Technology and Robotics ont baissé respectivement de 2,7% et 0,3%. La paire est en baisse de 10,2% et 4,4% cette semaine seulement. L’ETF Ark Fintech Innovation a baissé de 2%, portant ses pertes de la semaine à plus de 6,5%.

L’ETF Ark Autonomous Technology and Robotics est le seul fonds de Wood dans le vert pour l’année.

Cathie Wood apparaîtra sur «Closing Bell» de CNBC vendredi à 15 h HE.