Letesenbet Gidey détient désormais les records du monde du 5000m et du 10000m

Letesenbet Gidey a battu le record du monde féminin du 10 000 mètres, deux jours seulement après que Sifan Hassan l’ait battu sur la même piste aux Pays-Bas.

L’Éthiopien a établi un nouveau record de 29 minutes, 1,03 secondes lors des essais olympiques éthiopiens, qui se déroulent à Hengelo.

Gidey a pris 5,79 secondes de retard sur la marque établie par Hassan dimanche. Hassan, un coureur néerlandais d’origine éthiopienne, avait battu le précédent record détenu par l’Éthiopien Almaz Ayanas de plus de 10 secondes.

« Je m’attendais à battre un record du monde », a déclaré Gidey, 23 ans, qui est devenue la première femme à détenir les records du monde du 5 000 et du 10 000 depuis la Norvégienne Ingrid Kristiansen en 1986.

« J’aimerais essayer de battre à nouveau le record du monde et battre 29 minutes. »

Gidey a battu le record du monde du 5 000 m en octobre dernier.

« Quelle soirée spéciale, je suis tellement fier qu’après le record du monde du 5 000 mètres, je sois également le détenteur du record du monde du 10 000 mètres. En cette année olympique, c’est la préparation parfaite. »

Les quatre records du monde hommes et femmes sur 5 000 m et 10 000 m ont été battus au cours des 10 derniers mois, en partie grâce aux lumières de stimulation sur la piste et aux progrès de la technologie des chaussures qui comportent des plaques de carbone et des semelles intérieures en mousse épaisse, permettant aux athlètes de déchirer le livres des records.

Mardi, les lumières bleues à l’intérieur de la piste se déplaçaient à un rythme record du monde.