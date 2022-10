L’éternelle jeunesse et la chasse aux nouveaux métaux

Il y a un peu plus de 15 ans, des scientifiques de l’Université de Kyoto au Japon ont fait une découverte remarquable. Lorsqu’ils ont ajouté seulement quatre protéines à une cellule cutanée et ont attendu environ deux semaines, certaines cellules ont subi une transformation inattendue et étonnante : elles sont redevenues jeunes. Elles se sont transformées en cellules souches presque identiques à celles trouvées dans un embryon de quelques jours, commençant tout juste le voyage de la vie.

Au moins dans une boîte de Pétri, les chercheurs utilisant la procédure peuvent prélever des cellules de peau flétrie d’un enfant de 101 ans et les rembobiner pour qu’elles agissent comme si elles n’avaient jamais vieilli du tout.

Maintenant, après plus d’une décennie d’étude et de peaufinage de la soi-disant reprogrammation cellulaire, un certain nombre de sociétés de biotechnologie et de laboratoires de recherche disent avoir des indices alléchants que le processus pourrait être la porte d’entrée vers une nouvelle technologie sans précédent pour l’inversion de l’âge. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Cette pièce est tirée de notre prochain numéro sur le thème de la mortalité, lancé demain. Si vous voulez le lire dès sa sortie, vous pouvez vous abonner à MIT Technology Review pour aussi peu que 80 $ par an.

L’apprentissage automatique pourrait accélérer considérablement la recherche de nouveaux métaux

Les nouvelles: L’apprentissage automatique pourrait aider à développer de nouveaux types de métaux dotés de propriétés utiles, telles que la résistance aux températures extrêmes et à la rouille, selon de nouvelles recherches. Une équipe de chercheurs de l’Institut Max Planck a réussi à identifier 17 nouveaux métaux prometteurs à l’aide de l’IA, qui prédit quelles combinaisons de métaux seront prometteuses avec beaucoup plus de précision que les méthodes actuelles d’expérimentation en laboratoire.

Pourquoi est-ce important: La découverte pourrait s’avérer utile pour une gamme de secteurs – par exemple, les métaux qui fonctionnent bien à des températures plus basses pourraient améliorer les engins spatiaux, tandis que les métaux qui résistent à la corrosion pourraient être utilisés pour les bateaux et les sous-marins. Cela pourrait également ouvrir la voie à une plus grande utilisation de l’apprentissage automatique en science des matériaux. Lire l’histoire complète.

—Tammy Xu