L’étendue et la qualité des tunnels de Gaza impressionnent les Israéliens

TEL AVIV, Israël — Un tunnel dans la bande de Gaza était suffisamment large pour qu’un haut responsable du Hamas puisse y conduire une voiture. Un autre s’étendait sur près de trois terrains de football et était caché sous un hôpital. Sous la maison d’un haut commandant du Hamas, l’armée israélienne a trouvé un escalier en colimaçon menant à un tunnel d’environ sept étages de profondeur.

Ces détails et de nouvelles informations sur les tunnels, certaines rendues publiques par l’armée israélienne et documentées par des vidéos et des photographies, soulignent pourquoi les tunnels étaient considérés comme une menace majeure pour l’armée israélienne à Gaza avant même le début de la guerre.

Mais les responsables et les soldats israéliens qui se sont rendus depuis dans les tunnels – ainsi que les responsables américains actuels et anciens ayant une expérience dans la région – affirment que l’ampleur, la profondeur et la qualité des tunnels construits par le Hamas les ont étonnés. Même certaines des machines utilisées par le Hamas pour construire les tunnels, observées dans des vidéos capturées, ont surpris l’armée israélienne.

L’armée israélienne estime désormais qu’il y a bien plus de tunnels sous Gaza.

En décembre, le réseau était estimé à environ 250 milles. De hauts responsables israéliens de la défense, qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter de questions de renseignement, estiment actuellement que le réseau mesure entre 350 et 450 milles – des chiffres extraordinaires pour un territoire qui, à son point le plus long, ne fait que 25 milles. Deux des responsables ont également évalué qu’il existe près de 5 700 puits distincts menant aux tunnels.

Les chiffres n’ont pas pu être vérifiés de manière indépendante, et les responsables israéliens ont diverses estimations de l’étendue accrue du réseau de tunnels, basées sur différents renseignements. Mais les immenses efforts du Hamas pour militariser l’enclave ne sont pas contestés ; ni les échecs des services de renseignement de l’armée israélienne qui sous-estiment l’étendue et l’importance du réseau pour la survie du Hamas.

Lors d’une réunion en janvier dernier, un haut responsable militaire israélien a déclaré que les tunnels ne seraient même pas un facteur dans une future guerre avec le Hamas en raison de la puissance militaire d’Israël, selon une transcription de la discussion examinée par le New York Times.

« Le Hamas a utilisé son temps et ses ressources au cours des 15 dernières années pour transformer Gaza en une forteresse », a déclaré Aaron Greenstone, un ancien officier de la CIA qui a beaucoup travaillé au Moyen-Orient.

Pour l’armée israélienne, les tunnels sont un cauchemar souterrain et constituent la base de la capacité de survie du Hamas. Chaque objectif stratégique d’Israël à Gaza est désormais lié à l’anéantissement des tunnels.

« Si vous voulez détruire la direction et l’arsenal du Hamas, vous devez détruire les tunnels », a déclaré Daphné Richemond-Barak, experte en guerre des tunnels à l’Université Reichman en Israël. “C’est devenu lié à chaque partie des missions militaires.”

Le Hamas a investi massivement dans les tunnels car il n’a ni les ressources ni les effectifs nécessaires pour combattre l’armée israélienne dans une guerre conventionnelle. Le groupe utilise les tunnels comme bases militaires et arsenaux, et compte sur eux pour déplacer ses forces sans être détecté et protéger ses hauts commandants.

Un document de 2022 montrait que le Hamas avait budgétisé 1 million de dollars pour les portes des tunnels, les ateliers souterrains et d’autres dépenses à Khan Younis.

Les responsables des renseignements israéliens ont récemment évalué qu’il y avait environ 160 kilomètres de tunnels juste sous Khan Younis, la plus grande ville du sud de Gaza, où les forces israéliennes mènent actuellement de violents combats. Yehia Sinwar, le chef militaire du Hamas à Gaza, avait une maison à Khan Younis.

En outre, un rapport de 2015 indiquait que le Hamas avait dépensé plus de 3 millions de dollars pour des tunnels à travers Gaza, dont beaucoup ont été construits sous des infrastructures civiles et dans des lieux sensibles tels que des écoles et des hôpitaux, a indiqué l’armée israélienne.

L’armée israélienne a déclaré avoir trouvé deux types de tunnels : ceux utilisés par les commandants et les autres utilisés par les agents. Les tunnels du commandant sont plus profonds et plus confortables, permettant des séjours plus longs et l’utilisation de carreaux de céramique. Les autres tunnels sont plus spartiates et souvent moins profonds.

Un responsable israélien a déclaré que l’armée aurait peut-être passé un an à localiser un seul tunnel, mais que désormais la campagne terrestre a fourni une mine d’informations sur le réseau souterrain de Gaza.

L’armée israélienne a examiné les ordinateurs utilisés par les membres du Hamas chargés de la construction du tunnel pour trouver les passages souterrains, a déclaré un haut responsable israélien. Certains documents capturés pendant la guerre s’avèrent également essentiels. L’armée israélienne a trouvé des listes de familles qui ont « hébergé » les entrées du tunnel dans leurs maisons privées.

Dans un cas, des soldats israéliens ont localisé une carte des tunnels à Beit Hanoun, une ville du nord de Gaza, et l’ont utilisée pour trouver et détruire des tunnels. Même avec ces renseignements sur le champ de bataille, les combats à Gaza autour des tunnels ont été épuisants. L’armée israélienne rapporte que près de 190 soldats ont été tués et environ 240 grièvement blessés depuis le début de la campagne terrestre. Mais l’armée n’a pas divulgué le nombre de morts et de blessés liés à la guerre des tunnels.

Un soldat, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour des raisons de sécurité, a déclaré avoir supervisé la destruction d’une cinquantaine de tunnels à Beit Hanoun. Tous étaient piégés, a-t-il déclaré. Le soldat, un officier du génie de combat, a déclaré que son unité avait trouvé des bombes cachées dans les murs et un énorme engin explosif câblé pour être activé à distance.

Le soldat, qui était réserviste et a depuis été libéré, a déclaré que l’appareil avait été fabriqué dans une usine et portait un numéro de série. Si elle avait explosé, la bombe aurait tué n’importe qui dans le tunnel et directement à l’extérieur, a-t-il déclaré.

Le Hamas a publié une vidéo en novembre montrant comment il a attiré un groupe de cinq soldats israéliens vers l’entrée d’un tunnel à Beit Hanoun, puis a utilisé une bombe en bordure de route pour tuer les soldats.

Richemond-Barak a déclaré que le Hamas avait importé cette tactique des rebelles syriens qui avaient tué des dizaines de soldats gouvernementaux lors d’une attaque dans un tunnel en 2014 à Alep.

Le 8 janvier, des soldats israéliens ont emmené des journalistes voir trois puits de tunnel dans le centre de Gaza – le premier dans un bâtiment agricole d’un étage à la périphérie de Bureij, le deuxième dans une aciérie civile à la périphérie de Maghazi et le troisième dans un hangar près de les aciéries.

Le puits des aciéries était le plus profond et le plus sophistiqué. Il descendait d’environ 30 mètres et était équipé d’une sorte d’ascenseur. Les soldats ont déclaré qu’il servait à transporter des pièces de munitions moulées dans les aciéries. Un seau rempli d’obus ou de têtes de fusée gisait à proximité. Les soldats ont déclaré que les obus étaient basés sur un modèle d’obus de mortier jaune fabriqué aux États-Unis sur lequel étaient inscrits les mots « obus de mortier de 20 mm ; Lot 1-2008.

Les soldats n’ont pas autorisé les journalistes à pénétrer dans le puits, invoquant le risque d’explosion, mais ont déclaré que le Hamas transporterait les pièces de munitions dans le tunnel pour les transporter vers une autre partie du réseau de tunnels, où elles seraient équipées d’explosifs.

Le tunnel mènerait à un hangar voisin en tôle ondulée. Les journalistes ont été escortés jusqu’à ce hangar, où ils ont vu 10 grosses roquettes d’environ 3 mètres de long et peintes en vert olive. Les roquettes étaient contenues dans de longues cages oblongues, éventuellement utilisées pour les transporter.

Les soldats ont déclaré que les roquettes avaient une portée d’environ 60 milles. Un puits dans le sol menait sous terre, mais on ne savait pas clairement où il menait ni quelle était sa profondeur. Il semblait moins profond que le premier puits.

Le logo des Brigades Qassam, la branche militaire du Hamas, était collé sur un mur.

Plus tard, l’armée israélienne a publié des photos et des vidéos des puits et d’autres installations à proximité. Un photographe du Times a également documenté l’infrastructure militaire.

Les soldats ont également emmené les journalistes voir un troisième puits de tunnel dans un bâtiment agricole d’un étage à Bureij, à environ 1,6 km au nord, entouré de terres agricoles. Ils ont déclaré que le puits avait été caché derrière une porte verrouillée, qui avait été arrachée de ses gonds. Les journalistes n’ont de nouveau pas été autorisés à pénétrer dans le tunnel.

Dehors, à environ 100 mètres de là, des bulldozers militaires semblaient avoir déterré une partie du tunnel menant à la ferme. Il se trouvait à environ 5 mètres sous la surface, de forme arquée et suffisamment large pour qu’une personne puisse y passer confortablement.

Le Hamas a amélioré sa capacité à dissimuler les tunnels, mais le haut responsable a déclaré que l’armée israélienne avait découvert l’un des modèles opérationnels du groupe. Le responsable l’a appelé le « triangle ». Chaque fois que l’armée israélienne découvre une école, un hôpital ou une mosquée, les soldats savent qu’ils peuvent s’attendre à trouver un système de tunnels souterrains en dessous, a déclaré le responsable.

Détruire les tunnels n’est pas une tâche facile, a déclaré le responsable. Ils doivent être cartographiés, vérifiés pour les otages et non seulement endommagés mais rendus irréparables. Les récentes tentatives visant à démolir les tunnels en les inondant d’eau de mer ont échoué.

Le responsable a estimé qu’il faudrait des années pour désactiver le système de tunnels.

