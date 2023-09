L’étendue de la dévastation à Shuswap en Colombie-Britannique révélée alors que les résidents rentrent chez eux

Du métal tordu, des débris carbonisés et des cendres sans fin sont tout ce qui reste de la caserne de pompiers de Scotch Creek-Lee Creek.

Le bâtiment, qui a été construit pendant des années dans la région de Shuswap en Colombie-Britannique, a été détruit après qu’un incendie de forêt rapide ait ravagé la région le mois dernier.

« Il est important de souligner que la région est très différente maintenant », a déclaré Derek Sutherland, directeur des opérations d’urgence du district régional de Columbia Shuswap. « La zone d’incendie reste extrêmement dangereuse en raison des dégâts importants et des conditions dangereuses. »

L’incendie de forêt de Bush Creek Est a explosé le 18 août et, selon le BC Wildfire Service, il s’est étendu sur près de 20 kilomètres en 12 heures, ce qui constitue l’une des croissances les plus rapides jamais enregistrées pour un incendie de forêt.

Dans son sillage, l’incendie a laissé un chemin de destruction dévastateur. Le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) a déclaré que 176 structures avaient été considérées comme une perte totale lundi.

« C’était terrifiant », a déclaré Brian Dagleish, capitaine de la caserne de pompiers de Scotch Creek-Lee Creek. » Nous avons vu le mur de flammes arriver, mais nous n’avions pas le choix de reculer et nous n’avons pas pu sauver la salle même si nous avons essayé. «

À quelques pas de l’ancienne caserne de pompiers, se trouve un autre amas de décombres noircis, qui était autrefois une salle communautaire populaire. Sur son site Internet, le district régional décrit l’établissement comme un lieu pour « mariages, réunions de famille et célébrations ». Cependant, le bâtiment bien-aimé est désormais méconnaissable.

L’incendie de forêt a non seulement brûlé des entreprises et des maisons dans le CSRD, mais a également décimé les communautés voisines. Dans le district régional voisin de Thompson-Shuswap, neuf structures ont été rasées et 85 ont été perdues sur le territoire de la Première Nation Skwlax te Secwepemculecw, qui représente environ un tiers de toutes les propriétés.

Le bâtiment du service d’incendie de Scotch Creek-Lee Creek était l’une des près de 200 structures entièrement détruites par un incendie de forêt. (Mélanie Nagy)

Après avoir évalué les dégâts dans sa communauté, Skwlax te Secwepemculecw Kukpi7 (chef) James Tomma a déclaré que son « groupe comprend ce qui a été perdu », mais que certaines « infrastructures majeures » sont toujours là, comme un important centre de bien-être communautaire.

Parallèlement à la dévastation, des milliers de personnes ont été déplacées par les incendies de forêt, mais mercredi après-midi, une rentrée progressive a été lancée.

« Notre communauté a fait face à l’un des étés les plus difficiles jamais enregistrés et a subi des pertes que peu de gens auraient pu imaginer », a déclaré Tracy Hughes, responsable de l’information publique du district régional de Columbia Shuswap, dans une mise à jour vidéo cette semaine. « Après des semaines d’ordres d’évacuation, d’alertes et de mises à jour, nous visons désormais un retour chez nous. »

Il ne reste que peu de vestiges de la salle communautaire de Scotch Creek, qui était autrefois un lieu de rassemblement populaire pour les résidents de Shuswap. (Mélanie Nagy)

Les premiers à revenir dans la région furent ceux qui avaient perdu leur maison. Les responsables ont déclaré qu’ils avaient eu quelques heures pour inspecter leurs propriétés en privé.

« C’est une journée douce-amère, car on passe de la tristesse de toutes les pertes aux gens qui rentrent et célèbrent qu’il y a encore quelque chose là-bas », a déclaré Tim Conrad des opérations d’urgence du CRSD.

Ensuite, les médias ont été escortés dans la zone afin d’informer la communauté de l’ampleur des dégâts et de ce à quoi s’attendre alors que tous les résidents se préparent à retourner dans la zone.

Au cours de la brève visite, des voitures calcinées ont pu être vues abandonnées dans les allées et au bord des routes. Il y avait également des rangées de bâtiments incendiés, dont plusieurs magasins, à peine reconnaissables.

Une station-service incendiée près du pont Anglemont est vue le mercredi 6 septembre 2023. (Mélanie Nagy)

En fin de compte, ceux dont les maisons étaient encore debout ont été autorisés à rentrer, mais avant d’entrer, ils ont été avertis que de nombreux dangers subsistaient, notamment des arbres tombés et de l’eau contaminée.

« Il y a aussi des fosses de cendres profondes qui peuvent atteindre toute la hauteur d’un humain et c’est un vide, donc si vous entrez dedans, vous risquez de disparaître dedans et d’être gravement blessé », a déclaré Conrad.

« Personne ne devrait pénétrer dans les structures incendiées ou les zones forestières, ainsi que dans les zones délimitées ou clôturées, car nous ne saurions trop insister sur le fait que des blessures sont probables si vous entrez dans ces zones. » » a déclaré Sutherland. « Un autre rappel important est que l’eau doit être considérée comme non potable jusqu’à ce que les tests soient terminés. »

Un autre avertissement est lié aux incendies de forêt qui ont détruit une grande partie de la région de Shuswap. Sa superficie est estimée à 430,84 kilomètres carrés et son incendie est toujours incontrôlable. Ainsi, il est demandé aux gens de rester vigilants et d’être prêts à partir à tout moment si la direction des incendies ou leur comportement change.